Акции европейских оборонных компаний падают на фоне прогресса в мирных переговорах по Украине

После интенсивных двухдневных переговоров в Берлине и предложений США по гарантиям безопасности для Украины по образцу НАТО 17 декабря акции европейских оборонных компаний упали. Больше всего потеряли Rheinmetall, Saab и Leonardo – от 4 до 6%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Оптимизм Дональда Трампа, заявивший, что стороны "ближе к миру, чем когда-либо", стал сигналом для рынка: сверхдоходы военного времени могут сократиться.

Кто больше всего пострадал?

Европейский индекс аэрокосмической и оборонной отрасли, стоимость которого выросла более чем в три раза с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, во вторник снизилась примерно на 2%.

Падение коснулось ключевых игроков рынка, чьи акции входят в престижный индекс STOXX 600. Самые заметные потери зафиксированы в:

Rheinmetall (Германия) – производитель танков Leopard;

Saab (Швеция) – производитель истребителей и противотанковых систем;

Leonardo (Италия) – один из лидеров в аэрокосмической отрасли.

Прогноз аналитиков

Франк Зольледер из брокерской компании ActivTrades отмечает, что Rheinmetall уже второй день находится среди аутсайдеров. По его словам, завершение активных боевых действий может снизить количество срочных заказов на вооружение, что создает "возрастающее давление" на ценные бумаги компании, длительно торговавшиеся на исторических максимумах.

Несмотря на сдержанное падение, большинство трейдеров смотрят на ситуацию с осторожным оптимизмом. Эксперты выделяют два ключевых фактора, которые поддержат отрасль:

расходы на оборону в Европе будут неизбежно расти независимо от того, как будет развиваться ситуация в Украине. Европейские страны осознали необходимость обновления собственных арсеналов;

многие инвесторы воспользовались снижением цен от 4% до 6%, чтобы зайти в сектор с сильными долгосрочными перспективами.

Напомним, акции немецкого концерна Rheinmetall и других европейских оборонных компаний 24 ноября возобновили падение. Это произошло на фоне признаков прогресса в переговорах по мирному плану США о прекращении войны в Украине.