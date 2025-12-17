Акції європейських оборонних компаній падають на тлі прогресу в мирних переговорах щодо України

Після інтенсивних дводенних переговорів у Берліні та пропозицій США щодо гарантій безпеки для України за зразком НАТО, 17 грудня акції європейських оборонних компаній впали. Найбільше втратили Rheinmetall, Saab та Leonardo – від 4 до 6%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Оптимізм Дональда Трампа, який заявив, що сторони "ближче до миру, ніж будь-коли", став сигналом для ринку: надприбутки військового часу можуть скоротитися.

Хто постраждав найбільше?

Європейський індекс аерокосмічної та оборонної галузі , вартість якого зросла більш ніж утричі з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, у вівторок знизилася приблизно на 2%.

Падіння торкнулося ключових гравців ринку, чиї акції входять до престижного індексу STOXX 600. Найпомітніші втрати зафіксовані у:

Rheinmetall (Німеччина) — виробник танків Leopard;

Saab (Швеція) — виробник винищувачів та протитанкових систем;

Leonardo (Італія) — один із лідерів у аерокосмічній галузі.

Прогноз аналітиків

Франк Зольледер з брокерської компанії ActivTrades зауважує, що Rheinmetall вже другий день поспіль перебуває серед аутсайдерів. За його словами, завершення активних бойових дій може знизити кількість термінових замовлень на озброєння, що створює "зростаючий тиск" на цінні папери компанії, які тривалий час торгувалися на історичних максимумах.

Попри стримане падіння, більшість трейдерів дивляться на ситуацію з обережним оптимізмом. Експерти виділяють два ключові фактори, які підтримають галузь:

витрати на оборону в Європі неминуче зростатимуть незалежно від того, як розвиватиметься ситуація в Україні. Європейські країни усвідомили необхідність відновлення власних арсеналів;

багато інвесторів скористалися зниженням цін від 4% до 6%, щоб зайти в сектор з сильними довгостроковими перспективами.

Нагадаємо, акції німецького концерну Rheinmetall та інших європейських оборонних компаній 24 листопада відновили падіння. Це сталося на тлі ознак прогресу в переговорах щодо мирного плану США про припинення війни в Україні.