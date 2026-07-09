Акции крупнейшей золотодобывающей компании России упали на четверть

Акции крупнейшей золотодобывающей компании России ПАО "Полюс", на которую приходится каждая третья тонна извлеченного из недр драгоценного металла, пережили на Московской бирже один из сильнейших оползней за всю историю торгов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что чуть более чем за три часа акции компании, которой владеет семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, подешевели на 26%, потеряв около 650 миллиардов рублей капитализации или $8,5 миллиарда.

Лишь однажды в истории акции "Полюса" дешевели быстрее - на 27,4% за день 16 сентября 2008 года, в разгар мирового финансового кризиса. Причиной обрушения стало неожиданное заявление компании об отказе платить дивиденды акционерам до 2030 года.

Почему "Полюс" принял такое решение, остается загадкой, ведь в прошлом году компания получила 314 млрд. рублей чистой прибыли и $2 млрд. свободного денежного потока после рекордного взлета цен на золото. И хотя сейчас котировки драгметалла снизились с рекордных пиков, они по-прежнему составляют около $4000 за унцию, что в 1,5 раза выше, чем в начале прошлого года. При этом в бюджет "Полюса" заложено $3100.

Официально компания объяснила отказ от дивидендов необходимостью оплаты крупных инвестпроектов. Однако не исключено, что "Полюс" готовится к повышению налоговой нагрузки, считает главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

Золотодобычи вместе с металлургическими компаниями могут попасть под налог на сверхприбыли, который поручил ввести глава Кремля Владимир Путин, чтобы закрыть бюджетный дефицит. Размер налога может составлять 20% от суммы, на которую прибыль 2025 превысила уровень 2018-19 лет.

Напомним, российский рынок акций продолжает снижаться 17-ю неделю подряд, переписывая минимумы более чем за три года.