Акції найбільшої золотодобувної компанії Росії впали на чверть за день

Акції найбільшої золотодобувної компанії Росії ПАТ "Полюс", на яку припадає кожна третя тонна витягнутого з надр дорогоцінного металу, пережили на Московській біржі один із найсильніших обвалів за всю історію торгів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що трохи більше ніж за три години акції компанії, якою володіє сім'я сенатора від Дагестану Сулеймана Керімова, подешевшали на 26%, втративши близько 650 мільярдів рублів капіталізації, або $8,5 мільярда.

Лише одного разу в історії акції "Полюса" дешевшали швидше — на 27,4% за день 16 вересня 2008 року, у розпал світової фінансової кризи. Причиною обвалу стала несподівана заява компанії про відмову платити дивіденди акціонерам до 2030 року.

Чому "Полюс" прийняв таке рішення, залишається загадкою, адже минулого року компанія отримала 314 млрд рублів чистого прибутку і $2 млрд вільного грошового потоку після рекордного злету цін на золото. І хоча зараз котирування дорогоцінного металу знизилися з рекордних піків, вони, як і раніше, становлять близько $4000 за унцію, що в 1,5 раза вище, ніж на початку минулого року. При цьому до бюджету "Полюса" закладено $3100.

Офіційно компанія пояснила відмову від дивідендів необхідністю оплати великих інвестпроектів. Проте не виключено, що "Полюс" готується до підвищення податкового навантаження, вважає головний аналітик ІФК "Солід" Дмитро Донецький.

Золотовидобувачі разом з металургійними компаніями можуть потрапити під податок на надприбутки, який доручив запровадити очільник Кремля Володимир Путін, щоб закрити бюджетний дефіцит. Розмір податку може становити 20% від суми, на яку прибуток 2025 року перевищив рівень 2018-19 років.

Нагадаємо, російський ринок акцій продовжує знижуватися 17-й тиждень поспіль, переписуючи мінімуми більш ніж за три роки.