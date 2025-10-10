Акции Levi Strauss упали на 7,7% из-за неоправданного прогноза прибыли

Акции американского производителя джинсовой ткани Levi Strauss&Co. (Levi) свалились на 7,7% на предрыночных торгах в пятницу.

Как пишет Delo.ua, про это сообщает Reuters.

Причиной стало то, что годовой прогноз прибыли компании не оправдал ожиданий инвесторов, поскольку рост тарифов превысил высокий спрос на модные джинсы широкого кроя в Европе и Америке.

Хотя компания, успешно воспользовавшаяся возрождением популярности свободной одежды среди поколения Z, повысила свой прогноз продаж и прибыли на 2025 год, она также предупредила о значительном падении валовой доходности.

Давление тарифов Трампа

Ключевым негативным фактором стало ожидаемое падение валовой доходности на 130 базисных пунктов в четвертом квартале из-за изменения тарифной политики президента США Дональда Трампа.

Levi Strauss поставляет основную часть своей продукции из Южной Азии, включая Бангладеш, Камбоджу и Пакистан. Эти страны сейчас сталкиваются с высокими тарифами, что оказывает давление на прибыль компании. Торговая политика Трампа также оказывает негативное влияние на других розничных гигантов, в частности Ralph Lauren и Abercrombie & Fitch.

Прогноз и подготовка к праздникам

Компания ожидает, что годовая скорректированная прибыль на акцию (EPS) будет составлять в диапазоне $1,27–$1,32, что выше предыдущего прогноза ($1,25–$1,30). Однако средний показатель ($1,295) не дотягивает до средней оценки аналитиков LSEG в $1,31 на акцию.

Руководство сообщило, что компания обеспечила около 70% своих праздничных запасов заранее и повысила цены для смягчения влияния тарифов. Прогноз основан на предположении, что тарифы США останутся на уровне 30% для Китая и 20% для других стран до конца года.

Несмотря на падение акций, форвардный коэффициент цена/прибыль (P/E) Levi's составляет 16,94, остается значительно выше, чем у конкурентов, таких как Abercrombie (7,48) и American Eagle Outfitters (11,38).

