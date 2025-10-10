Запланована подія 2

Акції Levi Strauss впали на 7,7% через невиправданий прогноз прибутку

Levi Strauss
Акції Levi Strauss різко впали / Depositphotos

Акції американського виробника джинсової тканини Levi Strauss & Co. (Levi) впали на 7,7% на передринкових торгах у п'ятницю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Причиною стало те, що річний прогноз прибутку компанії не виправдав очікувань інвесторів, оскільки зростання тарифів переважило високий попит на модні джинси широкого крою в Європі та Америці.

Хоча компанія, яка успішно скористалася відродженням популярності вільного одягу серед покоління Z, підвищила свій прогноз продажів і прибутку на 2025 рік, вона також попередила про значне падіння валової прибутковості.

Тиск тарифів Трампа

Ключовим негативним фактором стало очікуване падіння валової прибутковості на 130 базисних пунктів у четвертому кварталі через зміну тарифної політики президента США Дональда Трампа.

Levi Strauss постачає основну частину своєї продукції з Південної Азії, включаючи Бангладеш, Камбоджу та Пакистан. Ці країни зараз стикаються з високими тарифами, що чинить тиск на прибутки компанії. Торговельна політика Трампа також негативно впливає на інших роздрібних гігантів, зокрема Ralph Lauren та Abercrombie & Fitch.

Прогноз та підготовка до свят

Компанія очікує, що річний скоригований прибуток на акцію (EPS) становитиме в діапазоні $1,27–$1,32, що є вищим за попередній прогноз ($1,25–$1,30). Проте, середній показник ($1,295) не дотягує до середньої оцінки аналітиків LSEG у $1,31 на акцію.

Керівництво повідомило, що компанія забезпечила близько 70% своїх святкових запасів заздалегідь та дещо підвищила ціни для пом'якшення впливу тарифів. Прогноз ґрунтується на припущенні, що тарифи США залишаться на рівні 30% для Китаю та 20% для інших країн до кінця року.

Попри падіння акцій, форвардний коефіцієнт ціна/прибуток (P/E) Levi's, що становить 16,94, залишається значно вищим, ніж у конкурентів, таких як Abercrombie (7,48) та American Eagle Outfitters (11,38).

Нагадаємо, темпи зростання акцій китайського виробника іграшок Pop Mart, відомого своїми ляльками Лабубу (Labubu), раптово сповільнилися. Компанія втратила майже $13 мільярдів капіталізації, її акції на біржі у Гонконзі впали на 9%. 

Автор:
Тетяна Бесараб