Найбільше падіння акцій з 2016 року: Ferrari втратила 16% ринкової вартості

Акції італійського автовиробника класу люкс Ferrari впали на 16%, що стало найбільшим падінням із 2016 року, після того як компанія представила обережний фінансовий прогноз, який розчарував інвесторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Італійський автовиробник очікує, що скоригований прибуток зросте до 3,6 млрд євро до 2030 року, тоді як цього року він складе близько 2,72 млрд євро. Це свідчить про сповільнення темпів зростання, порівняно з прогнозами, озвученими три роки тому.

Експерти RBC Capital Markets зазначили, що інвестори негативно сприйняли зниження прогнозів EBIT (прибутку до оподаткування та відрахувань), що й спровокувало різке падіння котирувань.

На фоні очікувань ринку акції Ferrari, які донедавна торгувалися за мультиплікаторами, типовими для люксових брендів, таких як Hermès, втратили частину своєї привабливості.

Компанія також зменшила частку електромобілів у своєму модельному ряді — з 40% до 20% до 2030 року, навіть попри те, що наступного року має дебютувати її перша повністю електрична модель Elettrica.

Ferrari підвищила прогноз чистого доходу на 2025 рік до 7,1 млрд євро, але аналітики Bloomberg Intelligence назвали нові орієнтири "невтішними", зокрема через нижчі очікування вільних грошових потоків (8 млрд євро проти очікуваних 9 млрд).

Крім того, компанія стикається з уповільненням продажів у Китаї та загальним спадом на ринку предметів розкоші, що додатково тисне на акції.

Нагадаємо, раніше Ferrari повідомляв, що наприкінці 2025 року планує випустити свій перший електромобіль. Його вартість складатиме щонайменше 535 000 доларів.