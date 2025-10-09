Наибольшее падение акций с 2016 года: Ferrari потеряла 16% рыночной стоимости

Акции итальянского автопроизводителя класса люкс Ferrari упали на 16%, что стало самым большим падением с 2016 года, после того как компания представила осторожный финансовый прогноз, разочаровавший инвесторов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Итальянский автопроизводитель ожидает, что скорректированная прибыль вырастет до 3,6 млрд евро к 2030 году, тогда как в этом году она составит около 2,72 млрд евро. Это свидетельствует о замедлении темпов роста по сравнению с прогнозами, озвученными три года назад.

Эксперты RBC Capital Markets отметили, что инвесторы негативно восприняли снижение прогнозов EBIT (доходной прибыли и отчислений), что и спровоцировало резкое падение котировок.

На фоне ожиданий рынка акции Ferrari, которые недавно торговались за мультипликаторами, типичными для люксовых брендов, таких как Hermès, потеряли часть своей привлекательности.

Компания также уменьшила долю электромобилей в своем модельном ряду — с 40% до 20% до 2030 года, даже несмотря на то, что в следующем году должна дебютировать первая полностью электрическая модель Elettrica.

Ferrari повысила прогноз чистого дохода на 2025 год до 7,1 млрд евро, но аналитики Bloomberg Intelligence назвали новые ориентиры "неутешительными", в том числе из-за более низких ожиданий свободных денежных потоков (8 млрд евро против ожидаемых 9 млрд).

Кроме того, компания сталкивается с замедлением продаж в Китае и общим спадом на рынке предметов роскоши, что дополнительно оказывает давление на акции.

Напомним, ранее Ferrari сообщал, что в конце 2025 года планирует выпустить свой первый электромобиль. Его стоимость будет составлять не менее 535 000 долларов.