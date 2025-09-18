Акции небольших оборонных компаний США стремительно растут на фоне спроса на военные технологии нового поколения

В этом году небольшие оборонные компании США стали ключевыми игроками на Уолл-стрит. Этот рост подпитывается ростом спроса на недорогие военные технологии нового поколения и переориентацией Пентагона на гибкие и адаптивные боевые системы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Глобальные конфликты, в частности война в Украине, стимулировали рост военных расходов, что привело к пополнению запасов оборонных компаний и привлечению инвесторов в меньшие фирмы. Особый интерес вызвали компании, специализирующиеся на дронах и беспилотных транспортных средствах с искусственным интеллектом. Эти системы более доступны, легки в развертывании и помогают уменьшить зависимость от наземных войск.

Семь из десяти производителей оборонного сектора, показавших самый большой рост с начала 2025 года, являются компаниями средней и малой капитализации, включая Kratos Defense, AeroVironment, Astronics и Mercury Systems. В то же время, выросли и акции традиционных игроков: RTX увеличилась примерно на 37%, а Northrop Grumman — на 23%.

"Победителями на этом новом рынке станут те компании, которые склоняются к изменениям и инвестируют в недорогие, модернизированные и программно-ориентированные системы вооружения", – сказал Джон Зигманн, директор Stifel, отвечающий за аэрокосмическую и оборонную промышленность.

Согласно бюджетному запросу правительства США на 2026 финансовый год, предполагается почти 6 миллиардов долларов на беспилотные авиационные системы и технологии борьбы с дронами. Это на 78% больше, чем в прошлом году. Такой подход подчеркивает изменение приоритетов в военных закупках.

Объем слияний и поглощений в аэрокосмической и оборонной отраслях США также возрос в 2025 году. Это указывает на смещение в сторону небольших по размеру сделок. Согласно данным PitchBook, по состоянию на 9 августа финансирование стартапов в аэрокосмической и оборонной отраслях достигло наивысшего уровня минимум за десятилетие, составив 14,17 миллиарда долларов.

"Мы видим спрос на десятки тысяч более дешевых систем боеприпасов и беспилотных систем", - отметил Лукас Чингер, генеральный директор Divergent Technologies, стартапа, который печатает компоненты на 3D-принтере для Lockheed и Raytheon.

