Акції невеликих оборонних компаній США стрімко зростають на тлі попиту на військові технології нового покоління

Цього року невеликі оборонні компанії США стали ключовими гравцями на Волл-стріт. Це зростання підживлюється збільшенням попиту на недорогі військові технології нового покоління та переорієнтацією Пентагону на гнучкі та адаптивні бойові системи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Глобальні конфлікти, зокрема війна в Україні, стимулювали зростання військових витрат, що призвело до поповнення запасів оборонних компаній та залучення інвесторів до менших фірм. Особливий інтерес викликали компанії, що спеціалізуються на дронах та безпілотних транспортних засобах зі штучним інтелектом. Ці системи є більш доступними, легкими в розгортанні та допомагають зменшити залежність від наземних військ.

Сім із десяти виробників оборонного сектору, що показали найбільше зростання з початку 2025 року, є компаніями середньої та малої капіталізації, включаючи Kratos Defense, AeroVironment, Astronics та Mercury Systems. Водночас зросли й акції традиційних гравців: RTX збільшилася приблизно на 37%, а Northrop Grumman — на 23%.

"Переможцями на цьому новому ринку стануть ті компанії, які схиляються до змін та інвестують у недорогі, модернізовані та програмно-орієнтовані системи озброєння", – сказав Джон Зігманн, директор Stifel, що відповідає за аерокосмічну та оборонну промисловість.

Згідно з бюджетним запитом уряду США на 2026 фінансовий рік, передбачається майже 6 мільярдів доларів на безпілотні авіаційні системи та технології боротьби з дронами. Це на 78% більше, ніж минулого року. Такий підхід підкреслює зміну пріоритетів у військових закупівлях.

Обсяг злиттів та поглинань в аерокосмічній та оборонній галузях США також зріс у 2025 році. Це вказує на зміщення в бік невеликих за розміром угод. Згідно з даними PitchBook, станом на 9 серпня фінансування стартапів в аерокосмічній та оборонній галузях досягло найвищого рівня щонайменше за десятиліття, склавши 14,17 мільярда доларів.

"Ми бачимо попит на десятки тисяч дешевших систем боєприпасів та безпілотних систем", – зазначив Лукас Чінгер, генеральний директор Divergent Technologies, стартапу, який друкує компоненти на 3D-принтері для Lockheed, та Raytheon.

Нагадаємо, акції виробника винищувачів Saab зросли на понад 12%, країни ЄС збільшують свої витрати на оборону.