Акции оборонных компаний Европы упали на фоне заявлений Буданова о мирных переговорах

В пятницу, 10 апреля, на европейских фондовых площадках зафиксировано резкое изменение настроений инвесторов. Акции ведущих оборонных компаний продемонстрировали падение после заявлений главы ОП Кирилла Буданова о прогрессе в переговорах по прекращению войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Секторы, связанные со строительством и логистикой, показали стремительный рост на фоне ожиданий масштабного послевоенного восстановления и стабилизации Украины.

Падение оборонного сектора

Индекс оборонных компаний Goldman Sachs снизился на 5,1% после комментариев Кирилла Буданова о том, что разрешение конфликта может произойти в краткосрочной перспективе.

Акции таких гигантов как Rheinmetall AG, Hensoldt AG и Leonardo SpA потеряли более 7% своей стоимости.

Аналитики связывают это с опасениями инвесторов по поводу возможного сокращения рекордных государственных расходов на вооружение в случае установления длительного перемирия.

Рост строительных компаний

Перспектива приостановки огня спровоцировала активный спрос на активы компаний, которые могут принять участие в реконструкции инфраструктуры.

Акции производителей цемента и строительных материалов, в частности, Buzzi SpA, Heidelberg Materials AG и Holcim AG, выросли более чем на 5%.

Также положительную динамику продемонстрировали бумаги авиаперевозчика Wizz Air и украинского экспортера Ferrexpo, чья деятельность напрямую зависит от ситуации в ситуации в Центральной и Восточной Европе.

Реакция аналитиков

Несмотря на мгновенную реакцию рынка, часть экспертов призывает к осторожности, напоминая, что подобные заявления звучали и раньше, не приводя к реальным результатам.

Специалисты Mediobanca отмечают, что даже при прекращении боевых действий европейские страны вряд ли существенно снизят расходы на оборону.

Укрепление военного потенциала будет оставаться приоритетом для предотвращения предстоящей агрессии, что может ограничить дальнейшее падение оборонных акций.

Напомним, Буданов в интервью Bloomberg заявил о прогрессе в направлении потенциального мирного урегулирования с РФ и допустил, что достижение соглашения может не занять длительное время. Он ранее возглавлял военную разведку, а ныне руководит Офисом президента, входит в состав переговорной группы в трехстороннем формате с участием США. Он также координирует вопросы обмена пленными.

Автор:
Татьяна Бессараб