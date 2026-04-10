Акції оборонних компаній Європи впали після заяв Буданова про мирні переговори

У п'ятницю, 10 квітня, на європейських фондових майданчиках зафіксовано різку зміну настроїв інвесторів. Акції провідних оборонних компаній продемонстрували падіння після заяв голови ОП Кирила Буданова про прогрес у переговорах щодо припинення війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Водночас сектори, пов'язані з будівництвом та логістикою, показали стрімке зростання на тлі очікувань масштабної післявоєнної відбудови та стабілізації України.

Падіння оборонного сектору

Індекс оборонних компаній Goldman Sachs знизився на 5,1% після коментарів Кирила Буданова про те, що вирішення конфлікту може відбутися у короткостроковій перспективі.

Акції таких гігантів, як Rheinmetall AG, Hensoldt AG та Leonardo SpA, втратили понад 7% своєї вартості.

Аналітики пов'язують це з побоюваннями інвесторів щодо можливого скорочення рекордних державних витрат на озброєння у разі встановлення тривалого перемир'я.

Зростання будівельних компаній

Перспектива припинення вогню спровокувала активний попит на активи компаній, що можуть взяти участь у реконструкції інфраструктури.

Акції виробників цементу та будівельних матеріалів, зокрема Buzzi SpA, Heidelberg Materials AG та Holcim AG, зросли більш ніж на 5%.

Також позитивну динаміку продемонстрували папери авіаперевізника Wizz Air та українського експортера Ferrexpo, чия діяльність безпосередньо залежить від безпекової ситуації в Центральній та Східній Європі.

Реакція аналітиків

Попри миттєву реакцію ринку, частина експертів закликає до обережності, нагадуючи, що подібні заяви звучали й раніше, не призводячи до реальних результатів.

Фахівці Mediobanca зазначають, що навіть за умови припинення бойових дій європейські країни навряд чи суттєво зменшать витрати на оборону.

Зміцнення військового потенціалу залишатиметься пріоритетом для запобігання майбутній агресії, що може обмежити подальше падіння оборонних акцій.

Нагадаємо, Буданов в інтерв’ю Bloomberg заявив про прогрес у напрямку потенційного мирного врегулювання з РФ та допустив, що досягнення угоди може не зайняти тривалого часу. Він раніше очолював військову розвідку, а нині керує Офісом президента, входить до складу переговорної групи у тристоронньому форматі за участі США. Він також координує питання обміну полоненими.