Акции редкоземельных компаний США стремительно выросли на фоне сообщений об инвестициях Трампа

Акции американского горнодобывающего гиганта USA Rare Earth подскочили на целых 62% на предрыночных торгах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Такой ажиотаж вызван официальным сообщением о том, что администрация Трампа покупает 10% акций компании в рамках масштабного инвестиционного пакета в размере 1,6 миллиарда долларов.

Благодаря этому соглашению государство становится крупнейшим публичным акционером предприятия, подчеркивающим стратегическую важность отрасли для национальной безопасности.

USA Rare Earth в партнерстве с Texas Mineral Resources готовит к запуску шахту в техасской Сьерра-Бланке, которая должна заработать в 2028 году. Кроме того, уже к концу текущего года компания планирует запустить завод по изготовлению магнитов в Стиллвотере, штат Оклахома.

Детали финансового соглашения

Общий объем финансирования включает в себя государственные инвестиции и дополнительный привлеченный частный капитал в размере 1 миллиарда долларов.

Компания USA Rare Earth планирует направить эти средства на развитие шахты в Сьерра-Бланке, штат Техас, запуск которой намечен на 2028 год, а также развитие завода по производству магнитов в Оклахоме.

Подробные условия соглашения и стратегические планы руководство компании представит инвесторам на специальной конференции уже сегодня.

Сообщается, что этот шаг является частью масштабной политики администрации Трампа, направленной на монополизацию контроля за критически важными минералами внутри страны.

Редкоземельные элементы незаменимы в производстве высокотехнологичной продукции: от потребительской электроники и электромобилей до передовых военных систем, таких как истребители F-35.

Реакция рынка и динамика отраслевых акций

Новость о государственных инвестициях повлекла за собой цепную реакцию во всем горнодобывающем секторе США.

Кроме взрывного роста акций непосредственно USA Rare Earth, ценные бумаги других ключевых игроков рынка, таких как Trilogy Metals, Lithium Americas и MP Materials, также выросли в цене на 5–12%.

В целом, в 2026 году сектор демонстрирует устойчивый рост на фоне глобальных дефицитов и агрессивной политики Вашингтона по обеспечению внутреннего минерального суверенитета.

Ранее Турция обсуждала с США разработку запасов редкоземельных полезных ископаемых в западной Анатолии после того, как аналогичные переговоры с Китаем и Россией замедлились из-за разногласий по передаче технологий и прав на переработку.