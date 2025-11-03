Китай останавливает экспортные ограничения на редкоземельные металлы

После недавней встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином Пекин согласился снять ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Это решение стало частью нового торгового соглашения между странами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Китай возобновит выдачу общих лицензий, действительных для экспорта редкоземельных металлов, галлия, германия, сурьмы и графита в пользу американских конечных потребителей и их поставщиков во всем мире.

Китай остается крупнейшим в мире производителем редкоземельных металлов, обеспечивая почти 70% мирового производства. Эти ресурсы критически важны для всех секторов: от производства аккумуляторов для электромобилей до оборонной промышленности, изготовления разнообразной электроники, в том числе смартфонов, аккумуляторов, компьютерной техники и другой продукции.

9 октября Китай расширил ограничения на экспорт редкоземельных элементов, добавив пять новых элементов и усилил контроль за пользователями полупроводников.

Встреча Трампа и Си

30 октября президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан, в ходе которой объявили о новом торговом соглашении. Она предполагает понижение тарифов на китайский импорт в обмен на ряд значительных уступок со стороны Пекина.

По словам Трампа, соглашение будет подписано в ближайшее время.

Общие пошлины на китайские товары, введенные в ходе торговой войны с США, будут снижены с 57 до 47%.

Альтернативные рынки

В настоящее время США стремятся снизить зависимость от Китая на рынке некоторых ключевых электронных компонентов. Австралия, владеющая четвертым по величине месторождением редкоземельных минералов, имеет амбиции стать альтернативным поставщиком сырья для США. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз уже подписали соответствующее соглашение.

Также Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи 28 октября подписали рамочное соглашение об обеспечении поставок редкоземельных элементов.

Заметим, Турция обсуждает с США разработку запасов редкоземельных полезных ископаемых в западной Анатолии после того, как аналогичные переговоры с Китаем и Россией замедлились из-за разногласий по передаче технологий и прав на переработку.