Китай зупиняє експортні обмеження на рідкісноземельні метали

Після нещодавньої зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Пекін погодився зняти обмеження на експорт рідкоземельних металів. Це рішення стало частиною нової торговельної угоди між країнами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Китай відновить видачу загальних ліцензій, дійсних для експорту рідкоземельних металів, галію, германію, сурми та графіту на користь американських кінцевих споживачів та їхніх постачальників у всьому світі.

Китай залишається найбільшим у світі виробником рідкоземельних металів, , забезпечуючи майже 70% світового виробництва. Ці ресурси є критично важливими для всіх секторів: від виробництва акумуляторів для електромобілів до оборонної промисловості, виготовлення різноманітної електроніки, зокрема смартфонів, акумуляторів, комп’ютерної техніки та іншої продукції.

9 жовтня Китай розширив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, додавши п’ять нових елементів, та посилив контроль за користувачами напівпровідників.

Зустріч Трампа та Сі

30 жовтня президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у південнокорейському місті Пусан, під час якої оголосили про нову торговельну угоду. Вона передбачає зниження тарифів на китайський імпорт в обмін на низку значних поступок з боку Пекіна.

За словами Трампа, угода буде підписана найближчим часом.

Загальні мита на китайські товари, запроваджені під час торгової війни зі США, будуть знижені із 57% до 47%.

Альтернативні ринки

Наразі США прагнуть зменшити залежність від Китаю на ринку деяких ключових електронних компонентів. Австралія, яка володіє четвертим за величиною родовищем рідкісноземельних мінералів, має амбіції стати альтернативним постачальником сировини для США. Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз вже підписали відповідну угоду.

Також Трамп і прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі 28 жовтня підписали рамкову угоду про забезпечення поставок рідкісноземельних елементів.

Зауважимо, Туреччина обговорює з США розробку запасів рідкоземельних корисних копалин у західній Анатолії після того, як аналогічні переговори з Китаєм та Росією сповільнилися через розбіжності щодо передачі технологій та прав на переробку.