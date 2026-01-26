Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Акції рідкісноземельних компаній США стрімко зросли на тлі повідомлень про інвестиції Трампа

видобуток рідкісних металів
Трамп інвестує мільярди у видобуток рідкісних металів / Depositphotos

Акції американського гірничодобувного гіганта USA Rare Earth підскочили на цілих 62% на передринкових торгах. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Такий ажіотаж спричинений офіційним повідомленням про те, що адміністрація Трампа купує 10% акцій компанії в межах масштабного інвестиційного пакета обсягом 1,6 мільярда доларів.

Завдяки цій угоді держава стає найбільшим публічним акціонером підприємства, що підкреслює стратегічну важливість галузі для національної безпеки.

USA Rare Earth у партнерстві з Texas Mineral Resources готує до запуску шахту в техаській Сьєрра-Бланка, яка має запрацювати у 2028 році. Крім того, вже до кінця поточного року компанія планує запустити завод із виготовлення магнітів у Стіллвотері, штат Оклахома.

Деталі фінансової угоди 

Загальний обсяг фінансування включає державні інвестиції та додатковий залучений приватний капітал у розмірі 1 мільярда доларів.

Компанія USA Rare Earth планує спрямувати ці кошти на розвиток шахти в Сьєрра-Бланка, штат Техас, запуск якої намічено на 2028 рік, а також на розвиток заводу з виробництва магнітів в Оклахомі.

Детальні умови угоди та стратегічні плани керівництво компанії представить інвесторам під час спеціальної конференції вже сьогодні.

Повідомляється, що цей крок є частиною масштабної політики адміністрації Трампа, спрямованої на монополізацію контролю над критично важливими мінералами всередині країни.

Рідкоземельні елементи є незамінними у виробництві високотехнологічної продукції: від споживчої електроніки та електромобілів до передових військових систем, таких як винищувачі F-35. 

Реакція ринку та динаміка галузевих акцій

Новина про державні інвестиції спричинила ланцюгову реакцію в усьому гірничодобувному секторі США.

Окрім вибухового зростання акцій безпосередньо USA Rare Earth, цінні папери інших ключових гравців ринку, як-от Trilogy Metals, Lithium Americas та MP Materials, також зросли в ціні на 5–12%.

Загалом у 2026 році сектор демонструє стійке зростання на тлі глобальних дефіцитів та агресивної політики Вашингтона щодо забезпечення внутрішнього мінерального суверенітету.

Раніше Туреччина обговорювала з США розробку запасів рідкоземельних корисних копалин у західній Анатолії після того, як аналогічні переговори з Китаєм та Росією сповільнилися через розбіжності щодо передачі технологій та прав на переробку.

Автор:
Тетяна Бесараб