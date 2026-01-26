Акції рідкісноземельних компаній США стрімко зросли на тлі повідомлень про інвестиції Трампа

Акції американського гірничодобувного гіганта USA Rare Earth підскочили на цілих 62% на передринкових торгах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Такий ажіотаж спричинений офіційним повідомленням про те, що адміністрація Трампа купує 10% акцій компанії в межах масштабного інвестиційного пакета обсягом 1,6 мільярда доларів.

Завдяки цій угоді держава стає найбільшим публічним акціонером підприємства, що підкреслює стратегічну важливість галузі для національної безпеки.

USA Rare Earth у партнерстві з Texas Mineral Resources готує до запуску шахту в техаській Сьєрра-Бланка, яка має запрацювати у 2028 році. Крім того, вже до кінця поточного року компанія планує запустити завод із виготовлення магнітів у Стіллвотері, штат Оклахома.

Деталі фінансової угоди

Загальний обсяг фінансування включає державні інвестиції та додатковий залучений приватний капітал у розмірі 1 мільярда доларів.

Компанія USA Rare Earth планує спрямувати ці кошти на розвиток шахти в Сьєрра-Бланка, штат Техас, запуск якої намічено на 2028 рік, а також на розвиток заводу з виробництва магнітів в Оклахомі.

Детальні умови угоди та стратегічні плани керівництво компанії представить інвесторам під час спеціальної конференції вже сьогодні.

Повідомляється, що цей крок є частиною масштабної політики адміністрації Трампа, спрямованої на монополізацію контролю над критично важливими мінералами всередині країни.

Рідкоземельні елементи є незамінними у виробництві високотехнологічної продукції: від споживчої електроніки та електромобілів до передових військових систем, таких як винищувачі F-35.

Реакція ринку та динаміка галузевих акцій

Новина про державні інвестиції спричинила ланцюгову реакцію в усьому гірничодобувному секторі США.

Окрім вибухового зростання акцій безпосередньо USA Rare Earth, цінні папери інших ключових гравців ринку, як-от Trilogy Metals, Lithium Americas та MP Materials, також зросли в ціні на 5–12%.

Загалом у 2026 році сектор демонструє стійке зростання на тлі глобальних дефіцитів та агресивної політики Вашингтона щодо забезпечення внутрішнього мінерального суверенітету.

Раніше Туреччина обговорювала з США розробку запасів рідкоземельних корисних копалин у західній Анатолії після того, як аналогічні переговори з Китаєм та Росією сповільнилися через розбіжності щодо передачі технологій та прав на переробку.