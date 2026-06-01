Акции Samsung и LG стремительно выросли перед встречами руководства с Nvidia

Акции ведущих южнокорейских технологических корпораций Samsung Electronics и LG Electronics продемонстрировали рост. Инвесторы массово скупают бумаги компаний на фоне новостей о предстоящих встречах исполнительных директоров с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, что усилило надежды на заключение масштабных соглашений в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По информации инсайдеров, глава Nvidia Дженсен Хуанг должен посетить Южную Корею уже на этой неделе, где проведет переговоры с главой LG Group Ку Кванг Мо и другими влиятельными топ-менеджерами региона. Кроме того, компания Nvidia организует закрытое мероприятие "Korean Partner Night" на полях выставки COMPUTEX в Тайбэе, куда приглашены представители Samsung, SK Hynix и других ключевых партнеров.

Рекордные прибыли и реакция рынка

В дополнение к фактору Nvidia, акции Samsung поддержала официальная статистика, зафиксировавшая исторический рекорд экспорта полупроводников из Южной Кореи в июне из-за глобального ИИ-бума. Это также помогло общему экспорту страны продемонстрировать наибольший рост за последние четыре десятилетия.

Главные финансовые и операционные результаты:

Прыжок капитализации Samsung: акции Samsung Electronics взлетели на 9,5%, благодаря чему рыночная стоимость компании превысила отметку в 2000 триллионов вон (около 1,32 триллиона долларов).

Рост LG: бумаги компании LG Electronics, активно масштабирующей свой бизнес в направлении коммерческой робототехники на базе бытовой техники, взлетели сразу на 28%.

Прорыв в технологиях памяти: в пятницу Samsung официально подтвердила, что приступила к первым поставкам тестовых образцов своего новейшего чипа высокополосной памяти (HBM) крупным клиентам, среди которых есть и Nvidia. Новая версия продукта критически важна для современных дата-центров ИИ.

Аналитики KB Securities отмечают, что визит Хуанга четкий сигнал: американской корпорации Nvidia критически необходимы корейские технологические мощности. В прошлом году Nvidia уже обязалась поставлять более 260 тысяч своих самых современных ИИ-процессоров правительству Кореи и ее крупнейшим конгломератам, включая автомобильный гигант Hyundai Motor.

Напомним, Samsung строит завод во Вьетнаме за $1,5 млрд. Южнокорейский гигант инвестирует колоссальные средства в строительство своего первого вьетнамского завода по тестированию и финальной сборке полупроводниковых кристаллов, чтобы минимизировать логистические риски, стабилизировать цепочки поставок памяти нового поколения и удовлетворить дефицитный спрос крупнейших американских заказчиков.