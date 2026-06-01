Акції Samsung та LG стрімко зросли перед зустрічами керівництва з Nvidia

Акції провідних південнокорейських технологічних корпорацій Samsung Electronics та LG Electronics продемонстрували зростання. Інвестори масово скуповують папери компаній на тлі новин про майбутні зустрічі виконавчих директорів із генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом, що посилило надії на укладання масштабних угод у сферах штучного інтелекту та робототехніки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За інформацією інсайдерів, очільник Nvidia Дженсен Хуанг має відвідати Південну Корею вже цього тижня, де проведе переговори з головою LG Group Ку Кванг Мо та іншими впливовими топменеджерами регіону. Крім того, компанія Nvidia організовує закритий захід "Korean Partner Night" на полях виставки COMPUTEX у Тайбеї, куди запрошені представники Samsung, SK Hynix та інших ключових партнерів.

Рекордні прибутки та реакція ринку

На додачу до фактору Nvidia, акції Samsung підтримала офіційна статистика, яка зафіксувала історичний рекорд експорту напівпровідників із Південної Кореї у червні через глобальний ШІ-бум. Це також допомогло загальному експорту країни продемонструвати найбільше зростання за останні чотири десятиліття.

Головні фінансові та операційні результати:

Стрибок капіталізації Samsung: акції Samsung Electronics злетіли на 9,5%, завдяки чому ринкова вартість компанії перевищила позначку у 2000 трильйонів вон (близько 1,32 трильйона доларів).

Ріст LG: папери компанії LG Electronics, яка активно масштабує свій бізнес у напрямку комерційної робототехніки на базі побутової техніки, злетіли одразу на 28%.

Прорив у технологіях пам'яті: у п'ятницю Samsung офіційно підтвердила, що розпочала перші поставки тестових зразків свого найновішого чіпа високосмугової пам'яті (HBM) великим клієнтам, серед яких є і Nvidia. Нова версія продукту є критично важливою для сучасних дата-центрів ШІ.

Аналітики KB Securities зазначають, що візит Хуанга є чітким сигналом: американській корпорації Nvidia критично необхідні корейські технологічні потужності. Минулого року Nvidia вже зобов'язалася постачати понад 260 тисяч своїх найсучасніших ШІ-процесорів уряду Кореї та її найбільшим конгломератам, включаючи автомобільний гігант Hyundai Motor.

