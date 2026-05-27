Samsung, LG и Hyundai могут открыть производства в Украине: Виталий Ким раскрыл детали переговоров

Южнокорейские технологические гиганты Samsung, LG, Hyundai и KIND могут приобщиться к масштабным проектам по восстановлению украинской инфраструктуры, энергетики и судостроения. Как сообщает Delo.ua, о деталях зарубежного визита и подписанном меморандуме с HD Hyundai глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал на пресс-конференции в Медиацентре Украина.

Всего во время Asian Leadership Conference в Сеуле глава области провел встречи на высшем уровне с руководством более 15 компаний — мировых лидеров, представив им возможности для локализации производств в Украине.

"Я хочу, чтобы корейские технологии работали в Украине. Основная идея визита - представить наше государство как площадку для инвестиций, чтобы партнеры могли развивать свой бизнес, использовать свои налоги и развиваться вместе с нами, прежде всего с технологической точки зрения", - подчеркнул Ким.

По словам главы Николаевщины, привлечение иностранных партнеров такого масштаба и локализация их мощностей в Украине сейчас единственный реальный путь для стремительного повышения ВВП страны. Ким выразил надежду, что благодаря открытию новых предприятий и интеграции передовых азиатских технологий этот экономический показатель может продемонстрировать двузначный рост.

Экспериментальные дороги и индустриальные парки

В ОВА отмечают, что системная работа с Южной Кореей продолжается с 2023 года и перешла в практическую плоскость. В частности, иностранные специалисты протестовали украинские промышленные отходы для дорожного строительства.

"Мы передавали корейским партнерам образцы шлама, который накапливается в Украине. Они сделали экспериментальную часть дороги, она отстояла год и показала хороший результат. Сейчас ждем сертификации, чтобы запустить это в Николаевской области как экспериментальный экологический и финансово выгодный проект", - поделился глава ОВА.

Кроме того, корейскую сторону вовлекают в развитие портовой логистики. Корпорация Posco International уже владеет зерновым терминалом в Николаеве. Инвесторам предлагают площадку крупнейшего индустриального парка региона, управляемого международным оператором.

В настоящее время ОВА совместно с Фондом госимущества и профильными министерствами финализирует дорожную карту для отправки официальных запросов в Сеул. Один из стратегических проектов рассчитан на 15 лет. Первым шагом станет обмен студентами и преподавателями для подготовки специалистов, которые будут работать на будущих совместных предприятиях.

Барьеры безопасности и конкуренция регионов

Помехой немедленному старту крупных инвестиций сейчас стоит война и правительственный запрет Южной Кореи на въезд своих граждан в Украину. Впрочем, Ким подчеркнул: разработка предпроектной документации длится до полутора лет, поэтому начинать подготовку нужно уже сейчас.

Комментируя возможность прифронтового региона конкурировать за азиатский капитал с другими областями Украины, Виталий Ким сделал акцент на создании условий безопасности для бизнеса и прозрачности:

"Никто не отменял мотивацию руководства и отношения к бизнесу. У нас "белый" бизнес — это священная корова, к которой нельзя подходить, ей нужно помогать всячески. Поэтому даже украинские предприятия переезжают к нам, потому что созданы условия: прозрачность, толерантность, подконтрольность и отчетность", — подытожил Виталий Ким.

В перспективе глава ОВА также планирует изучать рынки стран Балтии и арабского мира для привлечения технологий в строительство и энергетическую инфраструктуру.

Автор:
Елена Черкасец