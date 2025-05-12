Акции техгигантов и компаний по производству чипов взлетели из-за соглашения между США и Китаем

Мировые рынки отреагировали на рост акций технологического сектора и производителей микросхем на новость о том, что США и Китай договорились временно отменить значительную часть взаимных торговых ограничений.

Об этом пишет CNBC.

В преддверии открытия американских торгов акции ключевых производителей микросхем показали значительный рост: Nvidia (+4,47%), AMD (+6,67%), Broadcom (+6,2%) и Qualcomm. Это произошло, несмотря на то, что Nvidia продолжает испытывать влияние ограничений на экспорт в Китай.

Акции других компаний в цепочке поставок полупроводников также выросли. Marvell, которая на прошлой неделе отложила день инвестора из-за макроэкономической неопределенности, выросла на 8,8%. Акции Apple выросли на 6,49%.

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейшего в мире производителя микрочипов, в США выросли на 5,65% в предторговый период. Тайваньский рынок TSMC закрылся до объявления о тарифах.

В Европе ASML, поставщик критически важного оборудования, необходимого для производства современных микросхем, вырос на 4,67% в начале торгов.

Amazon показал рост на 8,58% в понедельник. Многие продавцы на платформе Amazon полагаются на китайские товары.

Акции котирующихся на американской бирже китайских технологических компаний также выросли. Китайские гиганты электронной коммерции Alibaba и JD.com выросли на 6,28% и 5,28% соответственно вместе с интернет-компанией Baidu, которая выросла на 4%.

Как отреагировали мировые рынки на соглашение США и Китая

Биктоин подлетел выше $105 тыс.

Доллар прибавил почти 0,5% к иене, что является безопасной гаванью, достигнув 146,03, хотя и отстал от раннего пятинедельного пика в 146,31.

Евро упал на 0,2% до 1,1224 доллара, а индекс доллара немного вырос на 0,2% до 100,60.

Японский индекс Nikkei прибавил 0,3%, а южнокорейский Kospi вырос на 0,6%. Seng в Гонконге — на 0,9%.

Европейские фьючерсы также показали положительную динамику: EUROSTOXX 50 прибавил 0,9%, FTSE – 0,3%, а DAX – 0,8%.

Недавно Китай без лишней огласки отменил 125% пошлины на некоторые американские полупроводники, чтобы облегчить последствия торговой войны с США для собственной технологической индустрии. Отмена пошлин касается интегральных микросхем, также известных как микрочипы или полупроводники.