Акции украинских компаний подешевели после новостей о переносе встречи Трампа и Путина

Украинский индекс WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) в среду утром снизился на 2,40% — до 510,58 пункта после нескольких дней роста.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Падение произошло на фоне новостей об отложении встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште и Марко Рубио с Сергеем Лавровым из-за нежелания России прекращать боевые действия.

В то же время, основной индекс биржи WIG20 вырос на 1,05%.

Согласно данным WSE по состоянию на 12:53 по варшавскому времени, акции большинства украинских компаний продемонстрировали снижение:

"Астарта" - на 2,99%;

Milkiland – на 4,33%;

KSG Agro, "Агротон" и ИМК – на 2,40%, 2,29% и 1,61% соответственно;

Coal Energy, шахты которой остановлены из-за войны, упали на 4,48%.

В то же время акции "Кернел", не входящие в состав индекса из-за малого free-float, выросли на 0,21%.

На Лондонской бирже (LSE) ситуация была разнонаправленной: горнорудная компания Ferrexpo потеряла 6,57%, в то время как производитель курятины МХП прибавил 1,06%.

На рынке еврооблигаций во Франкфурте после нескольких дней роста наблюдалось снижение на 1,25–2,14%, тогда как ВВП-варранты остались почти без изменений.

Индекс WIG-Ukraine в первый день полномасштабной войны, 24 февраля 2024, упал с 574,37 до 361,98 пункта, а в мае того же года опускался ниже 200.

После победы Дональда Трампа на выборах осенью 2024 года, он возобновился до 350 пунктов, а с началом переговоров о мире в феврале 2025 года поднялся до 640-650 пунктов.

Впрочем, потеря оптимизма по поводу скорой сделки привела к снижению показателя до 475 пунктов в начале октября. Анонс встречи Трампа с Путиным на прошлой неделе привел к кратковременному росту до 523 пунктов, однако после новостей о переносе переговоров индекс снова снизился.