Акції українських компаній подешевшали після новин про перенесення зустрічі Трампа і Путіна

акції
Індекс WIG-Ukraine впав / Depositphotos

Український індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) у середу вранці знизився на 2,40% — до 510,58 пункту після кількох днів зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Падіння відбулося на тлі новин про відкладення зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті та Марко Рубіо з Сергієм Лавровим через небажання Росії припиняти бойові дії.

Водночас основний індекс біржі WIG20 зріс на 1,05%.

Згідно з даними WSE станом на 12:53 за варшавським часом, акції більшості українських компаній продемонстрували зниження:

  • "Астарта" – на 2,99%;
  • Milkiland – на 4,33%;
  • KSG Agro, "Агротон" і ІМК – на 2,40%, 2,29% та 1,61% відповідно;
  • Coal Energy, шахти якої зупинено через війну, впали на 4,48%.

Водночас акції "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, зросли на 0,21%.

На Лондонській біржі (LSE) ситуація була різноспрямованою: гірничорудна компанія Ferrexpo втратила 6,57%, тоді як виробник курятини МХП додав 1,06%.

На ринку єврооблігацій у Франкфурті після кількох днів зростання спостерігалося зниження на 1,25–2,14%, тоді як ВВП-варанти залишилися майже без змін.

Індекс WIG-Ukraine у перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2024 року, впав із 574,37 до 361,98 пункту, а у травні того ж року опускався нижче 200.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах восени 2024 року він відновився до 350 пунктів, а з початком переговорів про мир у лютому 2025 року піднявся до 640–650 пунктів.

Втім, втрата оптимізму щодо швидкої угоди призвела до зниження показника до 475 пунктів на початку жовтня. Анонс зустрічі Трампа з Путіним минулого тижня спричинив короткочасне зростання до 523 пунктів, однак після новин про перенесення переговорів індекс знову знизився.

Автор:
Тетяна Гойденко