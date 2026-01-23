Запланована подія 2

Акции украинских компаний стремительно взлетели на фоне дипломатических переговоров в Давосе

биржа
Цена украинских акций на биржах в Варшаве и Лондоне подскочила / Shutterstock

Украинские активы на Варшавской фондовой бирже демонстрируют стремительный рост: индекс WIG-Ukraine подскочил на 7,9% всего за два дня. Рынок мгновенно отреагировал на активизацию большой дипломатии — встречу Зеленского с Трампом в Давосе и ожидаемый трехсторонний саммит в Абу-Даби.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Лидеры роста

Согласно данным Варшавской фондовой биржи (WSE), акции крупнейшего в стране производителя сахара "Астарта" в пятницу подорожали на 6,10%, Milkiland – на 11,83%, агрохолдингов KSG-Agro, ИМК и "Агротон" – на 3,70%, 1,69% и 1,10%.

Акции Coal Energy, потерявшие все свои угольные активы в Украине из-за российской агрессии и переориентировавшейся на работу в Польше, выросли в цене на 4,79%, тогда как крупнейшего украинского производителя масла агрохолдинга "Кернел" – на 1,83%.

В целом, основной индекс биржи WIG20 снизился в этот день на 1,27%.

На Лондонской бирже (LSE) ситуация еще динамичнее. Железорудная компания Ferrexpo всего за два дня взлетела на 16,74%, а акции агрохолдинга МХП за этот же период прибавили более 6%.

Динамика восстановления

WIG-Ukraine по результатам недели достиг 594,32 пункта – это значение конца ноября прошлого года, когда после переговоров американских и украинских команд в Женеве ожидалась встреча президентов накануне Дня благодарения.

Но при ее отсутствии к концу года индекс упал до 523,15 пунктов, и только встреча Зеленского и Трампа во Флориде 28 декабря остановила эту негативную динамику и понемногу откатила его до уровня около 550 пунктов.

Напомним, 22 января Зеленский прибыл на экономический форум в Давосе, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, назвав переговоры " продуктивными и содержательными ".

Автор:
Татьяна Бессараб