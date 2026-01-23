Акції українських компаній стрімко злетіли на тлі дипломатичних переговорів у Давосі

Українські активи на Варшавській фондовій біржі демонструють стрімке зростання: індекс WIG-Ukraine підскочив на 7,9% лише за два дні. Ринок миттєво відреагував на активізацію великої дипломатії — зустріч Зеленського з Трампом у Давосі та очікуваного тристороннього саміту в Абу-Дабі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Лідери зростання

Згідно з даними Варшавської фондової біржі (WSE), акції найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" в п’ятницю подорожчали на 6,10%, Milkiland – на 11,83%, агрохолдингів KSG-Agro, ІМК та "Агротон" – на 3,70%, 1,69% та 1,10%.

Акції Coal Energy, яка втратила всі свої вугільні активи в Україні через російську агресію та переорієнтувалася на роботу у Польщі, зросли в ціні на 4,79%, тоді як найбільшого українського виробника олії агрохолдингу "Кернел" – на 1,83%.

В цілому основний індекс біржі WIG20 знизився в цей день на 1,27%.

На Лондонській біржі (LSE) ситуація ще більш динамічна. Залізорудна компанія Ferrexpo лише за два дні злетіла на 16,74%, а акції агрохолдингу МХП за цей же період додали понад 6%.

Динаміка відновлення

WIG-Ukraine за результатами тижня досяг 594,32 пунктів – це значення кінця листопада минулого року, коли після переговорів американських та українських команд у Женеві очікувалася зустріч президентів напередодні Дня подяки.

Але за її відсутності під кінець року індекс впав до 523,15 пунктів, і лише зустріч Зеленського та Трампа у Флориді 28 грудня зупинила цю негативну динаміку та потрохи відкотила його до рівня біля 550 пунктів.

Нагадаємо, 22 січня Зеленський прибув на економічний форум у Давосі, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, назвавши переговори “продуктивними та змістовними”.