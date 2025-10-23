Акции Volvo выросли на 41%: прибыль автопроизводителя превысила ожидания аналитиков

23 октября акции Volvo подскочили на целых 41% на Стокгольмской бирже, что является наибольшим внутридневным ростом с начала торгов четыре года назад. В этом году акции выросли более чем на четверть. Автопроизводитель сообщил о прибыли, которая превысила ожидания, в третьем квартале, воспользовавшись программой экономии средств на сумму 18 миллиардов крон (1,9 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Этот значительный рост, прибавивший примерно 2,9 миллиарда долларов к рыночной стоимости, был вызван неожиданно высокой прибылью в третьем квартале.

Операционная прибыль Volvo Car выросла до 6,4 миллиарда крон, что значительно превзошло прогнозы аналитиков. Компания воспользовалась успехом программы экономии средств на сумму 18 миллиардов крон (1,9 миллиарда долларов).

Результат реструктуризации

Результаты свидетельствуют о том, что реструктуризация, начатая главным исполнительным директором Хаканом Самуэльсоном, дает результаты. В апреле Volvo встала на путь восстановления доходности с помощью программы повышения эффективности, включающей сокращение тысяч рабочих мест.

Несмотря на то что продажи автомобилей компании снизились на 8% за первые девять месяцев года, в сентябре был зафиксирован скромный рост розничных продаж. Самуэльсон видит "положительные сигналы".

Volvo, контролируемая китайской Zhejiang Geely Holding Group, сталкивается с геополитическими и экономическими трудностями, включая американские тарифы и импортные пошлины ЕС на электромобили китайского производства. Это побуждало компанию к переносу производства.

"Мы уже 70 лет в США, и мы будем продолжать присутствовать в США. Нам нужно быть американской компанией, которая производит продукцию ближе к нашим клиентам . Я вполне уверен в будущем нашей компании", - пояснил исполнительный директор Volvo.

Автопроизводитель делает ставку на новые модели, включая гибридный внедорожник XC70 с подзарядкой от сети, чтобы увеличить продажи.

Напомним, мировые продажи Volvo в августе 2025 года сократились на 9% – до 48 029 автомобилей. Наибольшее понижение зафиксировано в сегменте электрокаров.