Акції Volvo зросли на 41%: прибуток автовиробника перевищив очікування аналітиків

23 жовтня акції Volvo підскочили на цілих 41% на Стокгольмській біржі., що є найбільшим внутрішньоденним зростанням з початку торгів чотири роки тому. Цього року акції зросли більш ніж на чверть. Автовиробник повідомив про прибуток, який перевищив очікування, у третьому кварталі, скориставшись програмою економії коштів на суму 18 мільярдів крон (1,9 мільярда доларів).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Цей значний ріст, що додав приблизно 2,9 мільярда доларів до ринкової вартості, був спричинений неочікувано високим прибутком у третьому кварталі.

Операційний прибуток Volvo Car зріс до 6,4 мільярда крон, що значно перевершило прогнози аналітиків. Компанія скористалася успіхом програми економії коштів на суму 18 мільярдів крон (1,9 мільярда доларів).

Результат реструктуризації

Результати свідчать про те, що реструктуризація, розпочата головним виконавчим директором Хаканом Самуельссоном, дає результати. У квітні Volvo стала на шлях відновленні прибутковості за допомогою програми підвищення ефективності, яка включає скорочення тисяч робочих місць.

Незважаючи на те, що продажі автомобілів компанії знизилися на 8% за перші дев'ять місяців року, у вересні було зафіксовано скромне зростання роздрібних продажів. Самуельссон бачить "позитивні сигнали".

Volvo, контрольована китайською Zhejiang Geely Holding Group, стикається з геополітичними та економічними труднощами, включаючи американські тарифи та імпортні мита ЄС на електромобілі китайського виробництва. Це спонукало компанію до перенесення виробництва.

"Ми вже 70 років у США, і ми продовжуватимемо бути присутніми в США Нам потрібно бути американською компанією, яка виробляє продукцію ближче до наших клієнтів. Я цілком впевнений у майбутньому нашої компанії", — пояснив виконавчий директор Volvo.

Наразі автовиробник робить ставку на нові моделі, включаючи гібридний позашляховик XC70 з підзарядкою від мережі, щоб збільшити продажі.

Нагадаємо, світові продажі Volvo у серпні 2025 року скоротилися на 9% - до 48 029 автомобілів. Найбільше зниження зафіксовано в сегменті електрокарів.