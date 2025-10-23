Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Готівковий курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Акції Volvo зросли на 41%: прибуток автовиробника перевищив очікування аналітиків

салон Volvo
Прибуток Volvo перевищив очікування. / Вікіпедія

23 жовтня акції Volvo підскочили на цілих 41% на Стокгольмській біржі., що є найбільшим внутрішньоденним зростанням з початку торгів чотири роки тому. Цього року акції зросли більш ніж на чверть. Автовиробник повідомив про прибуток, який перевищив очікування, у третьому кварталі, скориставшись програмою економії коштів на суму 18 мільярдів крон (1,9 мільярда доларів).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Цей значний ріст, що додав приблизно 2,9 мільярда доларів до ринкової вартості, був спричинений неочікувано високим прибутком у третьому кварталі.

Операційний прибуток Volvo Car зріс до 6,4 мільярда крон, що значно перевершило прогнози аналітиків. Компанія скористалася успіхом програми економії коштів на суму 18 мільярдів крон (1,9 мільярда доларів).

Результат реструктуризації

Результати свідчать про те, що реструктуризація, розпочата головним виконавчим директором Хаканом Самуельссоном, дає результати. У квітні Volvo стала на шлях відновленні прибутковості за допомогою програми підвищення ефективності, яка включає скорочення тисяч робочих місць.

Незважаючи на те, що продажі автомобілів компанії знизилися на 8% за перші дев'ять місяців року, у вересні було зафіксовано скромне зростання роздрібних продажів. Самуельссон бачить "позитивні сигнали".

Volvo, контрольована китайською Zhejiang Geely Holding Group, стикається з геополітичними та економічними труднощами, включаючи американські тарифи та імпортні мита ЄС на електромобілі китайського виробництва. Це спонукало компанію до перенесення виробництва.

"Ми вже 70 років у США, і ми продовжуватимемо бути присутніми в США Нам потрібно бути американською компанією, яка виробляє продукцію ближче до наших клієнтів. Я цілком впевнений у майбутньому нашої компанії", — пояснив виконавчий директор Volvo.

Наразі автовиробник робить ставку на нові моделі, включаючи гібридний позашляховик XC70 з підзарядкою від мережі, щоб збільшити продажі.

Нагадаємо, світові продажі Volvo у серпні 2025 року скоротилися на 9% - до 48 029 автомобілів. Найбільше зниження зафіксовано в сегменті електрокарів.

Автор:
Тетяна Ковальчук