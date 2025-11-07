Запланована подія 2

Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Илону Маску в размере 1 трлн долларов

Илон Маск
Илон Маск / Shutterstock

Акционеры Tesla приняли беспрецедентное решение, одобрив компенсационный пакет в размере $1 триллион для главного исполнительного директора Илона Маска. Эта самая большая выплата, когда-либо назначенная руководителю корпорации, получила поддержку более 75% голосов на годовом собрании компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Новое соглашение об оплате труда открывает самому богатому человеку мира путь к тому, чтобы стать первым триллионером в истории, а также позволит Маску увеличить свою долю в Tesla до 25% или более в течение следующего десятилетия.

Однако, чтобы получить полную выплату, он должен достичь чрезвычайно амбициозных целей, включая значительное увеличение рыночной стоимости Tesla, возрождение ее автомобильных бизнесов и успешный запуск направлений – робототакси Cybercab и гуманоидной робототехники Optimus.

"Это не просто новый раздел для Tesla, это новая книга . И эта новая книга значительно увеличивает производство автомобилей и наращивает производство Optimus быстрее, чем когда-либо прежде в истории человечества", - заявил Илон Маск на собрании акционеров.

Голосование было решающим для Tesla, поскольку Маск ранее предполагал, что может уйти или посвятить больше времени другим своим компаниям, если не получит большего контроля. Теперь он, вероятно, останется у руля, поскольку Tesla реализует свой план, построенный вокруг беспилотных автомобилей и искусственного интеллекта.

Маск также озвучил несколько амбициозных целей на 2026 год и далее, включая возможность постройки собственного завода по производству чипов, который он назвал "терафабрика Tesla", для обеспечения необходимого объема. Следующий год, по его словам, будет сосредоточен на Optimus, электрическом грузовике Semi и Cybercab.

Ранее сообщалось, что акционеры Tesla, включая SOC Investment Group, и несколько государственных чиновников призвали инвесторов проголосовать против пакета выплат Илона Маску в размере 1 триллиона долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук