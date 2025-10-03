Акционеры Tesla выступили против выплаты $1 трлн Илону Маску

Акционеры Tesla, включая SOC Investment Group, и несколько государственных чиновников призвали инвесторов проголосовать против пакета выплат Илона Маску в размере 1 триллиона долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо акционеров.

Отмечается, что инвесторы призывают не только отклонить компенсационный пакет Маску, но и выступить против переизбрания некоторых членов совета директоров Tesla.

В письме говорится, что безудержное желание совета директоров удержать Маска задерживает прогресс в достижении ключевых целей, поставленных на последнем ежегодном собрании, акционеров.

Также упоминается и ухудшение операционных и финансовых показателей Tesla и неспособность обеспечить содержательный надзор за руководством в режиме реального времени.

Недавно совет директоров Tesla предложил Маску масштабный компенсационный пакет на сумму примерно 1 трлн долларов, который может обеспечить Маску до 12% акций компании.

Кроме того, ему пообещали отдельное вознаграждение в виде акций на сумму 29 млрд долларов. Это решение было принято после того, как ранее согласованный пакет вознаграждений 2018 года был аннулирован в результате судебного разбирательства.

Эти предложения стали результатом интенсивных переговоров, в ходе которых Маск требовал 25% акций компании, иногда угрожая полным выходом из Tesla в случае невыполнения его условий.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что продажи Tesla продолжают стремительно снижаться на крупнейших европейских рынках электромобилей. Это привело к значительной потере доли рынка для компании, несмотря на общий рост спроса на электрокары в регионе. Наибольшее падение зафиксировано в Швеции, Бельгии и Франции.