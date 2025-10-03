Акціонери Tesla виступили проти виплати $1 трлн Ілону Маску

Акціонери Tesla, включаючи SOC Investment Group, та кілька державних чиновників закликали інвесторів проголосувати проти пакету виплат Ілону Маску в розмірі 1 трильйон доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на лист акціонерів.

Зазначається, що інвесторів закликають не лише відхилити компенсаційний пакет Маску, але й виступити проти переобрання деяких членів ради директорів Tesla.

У листі йдеться про те, що нестримне бажання ради директорів утримати Маска затримує прогрес у досягненні ключових цілей, поставлених на останніх щорічних зборах, акціонерів.

Також згадується і погіршення операційних та фінансових показників Tesla і «нездатність забезпечити змістовний нагляд за керівництвом у режимі реального часу».

Нещодавно рада директорів Tesla запропонувала Маску масштабний компенсаційний пакет на суму приблизно 1 трлн доларів, який може забезпечити Маску до 12% акцій компанії.

Крім того, йому пообіцяли окрему винагороду у вигляді акцій на суму 29 млрд доларів. Це рішення було прийнято після того, як раніше узгоджений пакет винагород 2018 року був анульований внаслідок судового розгляду.

Ці пропозиції стали результатом інтенсивних переговорів, під час яких Маск вимагав 25% акцій компанії, подекуди погрожуючи повним виходом з Tesla у разі невиконання його умов.

Нагадаємо, на початку вересня повідомлялося, що продажі Tesla продовжують стрімко знижуватися на найбільших європейських ринках електромобілів. Це призвело до значної втрати частки ринку для компанії, попри загальне зростання попиту на електрокари в регіоні. Найбільше падіння зафіксовано у Швеції, Бельгії та Франції.