Акціонери Tesla схвалили пакет виплат Ілону Маску в розмірі 1 трлн доларів

Акціонери Tesla ухвалили безпрецедентне рішення, схваливши компенсаційний пакет у розмірі $1 трильйон для головного виконавчого директора Ілона Маска. Ця найбільша виплата, коли-небудь призначена керівнику корпорації, отримала підтримку понад 75% голосів на річних зборах компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Нова угода про оплату праці відкриває найбагатшій людині світу шлях до того, щоб стати першим трильйонером в історії, а також дозволить Маску збільшити свою частку в Tesla до 25% або більше протягом наступного десятиліття.

Однак, щоб отримати повну виплату, він повинен досягти надзвичайно амбітних цілей, включаючи значне збільшення ринкової вартості Tesla, відродження її автомобільних бізнесів та успішний запуск напрямків — робототаксі Cybercab та гуманоїдної робототехніки Optimus.

"Це не просто новий розділ для Tesla, це нова книга. І ця нова книга значно збільшує виробництво автомобілів і нарощує виробництво Optimus швидше, ніж будь-коли раніше в історії людства ", – заявив Ілон Маск на зборах акціонерів.

Голосування було вирішальним для Tesla, оскільки Маск раніше припускав, що може піти або присвятити більше часу іншим своїм компаніям, якщо не отримає більшого контролю. Тепер він, ймовірно, залишиться біля керма, оскільки Tesla реалізує свій план, побудований навколо безпілотних автомобілів та штучного інтелекту.

Маск також озвучив кілька амбітних цілей на 2026 рік і далі, включаючи можливість будівництва власного заводу з виробництва чіпів, який він назвав "терафабрика Tesla", для забезпечення необхідного обсягу. Наступний рік, за його словами, буде зосереджений на Optimus, електричній вантажівці Semi та Cybercab.

Раніше повідомлялося, що акціонери Tesla, включаючи SOC Investment Group, та кілька державних чиновників закликали інвесторів проголосувати проти пакету виплат Ілону Маску в розмірі 1 трильйон доларів.