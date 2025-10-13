- Категория
Активность авторынка по регионам в сентябре: где покупают больше всего
Эксперты подсчитали, сколько в каждом регионе Украины было куплено подержанных авто на внутреннем рынке, а также осуществлены первые регистрации импортированных и новых автомобилей.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка, проанализировавший данные о регистрации операций с легковыми автомобилями в сентябре 2025 года.
Внутренний рынок
За месяц сервисные центры МВД зарегистрировали 72,4 тыс. сделок купли-продажи легковушек. Больше операций — без привязки к региону, ведь почти четверть (24,8%) продавцов и покупателей воспользовались онлайн-сервисом "Дія".
Среди регионов лидерами стали:
- г. Киев - 12% от всех сделок;
- Днепропетровская область - 6,9%;
- Одесская область - 5,3%.
Меньше активности наблюдалось в Донецкой и Херсонской областях — из-за близости к боевым действиям и частичной оккупации территорий. Данные Луганской области и Крыма традиционно отсутствуют.
Первые регистрации импортируемых подержанных авто
В сентябре впервые украинские номера получили 22,7 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы.
Самые активные регионы:
- Львовская область - 13,3%, благодаря близости к границе и развитию бизнеса по импорту автомобилей из Европы, США, Китая и Кореи;
- г. Киев – 13,2%, где сконцентрированы финансовые ресурсы и стабильный спрос на автотранспорт.
Другие области значительно отстают — более чем вдвое меньше регистраций. Самые низкие показатели – в Донецкой и Херсонской областях.
Новые легковушки
В сентябре украинцы и компании приобрели 6,2 тысяч новых автомобилей. Около 42% продаж пришлось на Киев, где сосредоточены автосалоны, дистрибьюторы и лизинговые компании.
В тройку регионов-лидеров также вошли:
- Днепропетровская область - 7,6% ,
- Киевская область - 6,4%.
У близких показателей есть Одесская и Львовская области. Самая низкая активность – в Донецкой и Херсонской областях.
Авторынок Украины в сентябре 2025 года демонстрировал стабильную активность, хоть и с заметными региональными отличиями. Продажи новых автомобилей в основном сосредоточены в крупных городах и финансовых центрах, где сконцентрирован основной спрос и дилерские сети.
Добавим, в течение сентября украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 37% больше, чем в прошлом.