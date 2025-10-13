Активность авторынка по регионам в сентябре: где покупают больше всего

Эксперты подсчитали, сколько в каждом регионе Украины было куплено подержанных авто на внутреннем рынке, а также осуществлены первые регистрации импортированных и новых автомобилей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка, проанализировавший данные о регистрации операций с легковыми автомобилями в сентябре 2025 года.

Внутренний рынок

За месяц сервисные центры МВД зарегистрировали 72,4 тыс. сделок купли-продажи легковушек. Больше операций — без привязки к региону, ведь почти четверть (24,8%) продавцов и покупателей воспользовались онлайн-сервисом "Дія".

Среди регионов лидерами стали:

г. Киев - 12% от всех сделок;

Днепропетровская область - 6,9%;

Одесская область - 5,3%.

Меньше активности наблюдалось в Донецкой и Херсонской областях — из-за близости к боевым действиям и частичной оккупации территорий. Данные Луганской области и Крыма традиционно отсутствуют.

Первые регистрации импортируемых подержанных авто

В сентябре впервые украинские номера получили 22,7 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы.

Самые активные регионы:

Львовская область - 13,3%, благодаря близости к границе и развитию бизнеса по импорту автомобилей из Европы, США, Китая и Кореи;

г. Киев – 13,2%, где сконцентрированы финансовые ресурсы и стабильный спрос на автотранспорт.

Другие области значительно отстают — более чем вдвое меньше регистраций. Самые низкие показатели – в Донецкой и Херсонской областях.

Новые легковушки

В сентябре украинцы и компании приобрели 6,2 тысяч новых автомобилей. Около 42% продаж пришлось на Киев, где сосредоточены автосалоны, дистрибьюторы и лизинговые компании.

В тройку регионов-лидеров также вошли:

Днепропетровская область - 7,6% ,

Киевская область - 6,4% .

У близких показателей есть Одесская и Львовская области. Самая низкая активность – в Донецкой и Херсонской областях.

Авторынок Украины в сентябре 2025 года демонстрировал стабильную активность, хоть и с заметными региональными отличиями. Продажи новых автомобилей в основном сосредоточены в крупных городах и финансовых центрах, где сконцентрирован основной спрос и дилерские сети.

Добавим, в течение сентября украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 37% больше, чем в прошлом.