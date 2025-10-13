Активність авторинку за регіонами у вересні: де купують найбільше

Експерти підрахували, скільки в кожному регіоні України було куплено вживаних авто на внутрішньому ринку, а також здійснено перших реєстрацій імпортованих і нових автомобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку, який проаналізував дані про реєстрації операцій із легковими автомобілями у вересні 2025 року.

Внутрішній ринок

За місяць сервісні центри МВС зареєстрували 72,4 тис. угод купівлі-продажу легковиків. Найбільше операцій — без прив’язки до регіону, адже майже чверть (24,8%) продавців та покупців скористалися онлайн-сервісом "Дія".

Серед регіонів лідерами стали:

м. Київ — 12% від усіх угод;

Дніпропетровська область — 6,9%;

Одеська область — 5,3%.

Найменше активності спостерігалося у Донецькій та Херсонській областях — через близькість до бойових дій та часткову окупацію територій. Дані з Луганської області та Криму традиційно відсутні.

Перші реєстрації імпортованих вживаних авто

У вересні вперше українські номери отримали 22,7 тис. уживаних автомобілів, ввезених із-за кордону.

Найактивніші регіони:

Львівська область — 13,3%, завдяки близькості до кордону та розвитку бізнесу з імпорту автомобілів з Європи, США, Китаю та Кореї;

м. Київ — 13,2%, де сконцентровано фінансові ресурси та стабільний попит на автотранспорт.

Інші області значно відстають — більш ніж удвічі менше реєстрацій. Найнижчі показники — у Донецькій та Херсонській областях.

Нові легковики

У вересні українці та компанії придбали 6,2 тис. нових автомобілів. Майже 42% продажів припало на Київ, де зосереджені автосалони, дистриб’ютори та лізингові компанії.

До трійки регіонів-лідерів також увійшли:

Дніпропетровська область — 7,6% ,

Київська область — 6,4% .

Близькі показники мають Одеська та Львівська області. Найнижча активність — у Донецькій та Херсонській областях.

Авторинок України у вересні 2025 року демонстрував стабільну активність, хоч і з помітними регіональними відмінностями. Продажі нових автомобілів переважно зосереджені у великих містах та фінансових центрах, де сконцентрований основний попит і дилерські мережі.

Додамо, впродовж вересня український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 37% більше, ніж торік.