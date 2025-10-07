- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні зріс попит на вживані авто: найпопулярніші моделі
Впродовж вересня український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 37% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
За даними аналітиків, у порівнянні з попереднім місяцем попит на вживані авто збільшився на 3%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 29%;
- дизельні – 18%;
- гібриди – 5%;
- авто з ГБО – 3%.
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить - 8,4 року.
Топ - 10 найпопулярніших моделей вересня:
В "Укравтопром" зауважують, що лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До Топ - 10 найпопулярніших моделей вересня увійшли:
- Volkswagen Golf - 1133 од.;
- Tesla Model Y - 929 од.;
- Tesla Model 3 - 738 од.;
- Volkswagen Tiguan - 692 од.;
- RenaultT Megane - 671 од.;
- Nissan Leaf - 651 од.;
- Audi Octavia - 644 од.;
- Audi Q5 - 630 од.;
- Nissan Rogue - 526 од.;
- KIA Niro - 495 од.
За даними аналітиків, всього з початку року українці придбали 181,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Додамо, у вересні український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.