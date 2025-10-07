В Україні зріс попит на вживані авто: найпопулярніші моделі

Впродовж вересня український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 37% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

За даними аналітиків, у порівнянні з попереднім місяцем попит на вживані авто збільшився на 3%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%.

Далі йдуть:

електромобілі – 29%;

дизельні – 18%;

гібриди – 5%;

авто з ГБО – 3%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить - 8,4 року.

Топ - 10 найпопулярніших моделей вересня:

В "Укравтопром" зауважують, що лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До Топ - 10 найпопулярніших моделей вересня увійшли:

Volkswagen Golf - 1133 од.; Tesla Model Y - 929 од.; Tesla Model 3 - 738 од.; Volkswagen Tiguan - 692 од.; RenaultT Megane - 671 од.; Nissan Leaf - 651 од.; Audi Octavia - 644 од.; Audi Q5 - 630 од.; Nissan Rogue - 526 од.; KIA Niro - 495 од.

За даними аналітиків, всього з початку року українці придбали 181,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Додамо, у вересні український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.