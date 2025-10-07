В Украине вырос спрос на подержанные автомобили: самые популярные модели

В течение сентября украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 37% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

По данным аналитиков, по сравнению с предыдущим месяцем спрос на подержанные автомобили увеличился на 3%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%.

Дальше идут:

электромобили – 29%;

дизельные – 18%;

гибриды – 5%;

авто с ГБО – 3%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в сентябре на украинские номера, составляет - 8,4 года.

Топ – 10 самых популярных моделей сентября:

В "Укравтопром" отмечают, что лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

В Топ-10 самых популярных моделей сентября вошли:

Volkswagen Golf – 1133 ед.; Tesla Model Y – 929 ед.; Tesla Model 3 – 738 ед.; Volkswagen Tiguan – 692 ед.; RenaultT Megane – 671 ед.; Nissan Leaf – 651 ед.; Audi Octavia – 644 ед.; Audi Q5 – 630 ед.; Nissan Rogue – 526 ед.; KIA Niro – 495 ед.

По данным аналитиков, всего с начала года украинцы приобрели 181,8 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В сентябре украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.