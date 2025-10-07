- Категория
В Украине вырос спрос на подержанные автомобили: самые популярные модели
В течение сентября украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 37% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
По данным аналитиков, по сравнению с предыдущим месяцем спрос на подержанные автомобили увеличился на 3%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%.
Дальше идут:
- электромобили – 29%;
- дизельные – 18%;
- гибриды – 5%;
- авто с ГБО – 3%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в сентябре на украинские номера, составляет - 8,4 года.
Топ – 10 самых популярных моделей сентября:
В "Укравтопром" отмечают, что лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
В Топ-10 самых популярных моделей сентября вошли:
- Volkswagen Golf – 1133 ед.;
- Tesla Model Y – 929 ед.;
- Tesla Model 3 – 738 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 692 ед.;
- RenaultT Megane – 671 ед.;
- Nissan Leaf – 651 ед.;
- Audi Octavia – 644 ед.;
- Audi Q5 – 630 ед.;
- Nissan Rogue – 526 ед.;
- KIA Niro – 495 ед.
По данным аналитиков, всего с начала года украинцы приобрели 181,8 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В сентябре украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.