Активы НБУ за первое полугодие 2025 года выросли на 3% и достигли 2,79 трлн грн

Национальный банк обнародовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2025 года. По итогам объем активов НБУ увеличился на 3% по сравнению с 31 декабря 2024 г. и составляет 2,79 трлн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Финансовые результаты НБУ

Основные изменения в активах НБУ по состоянию на конец первого полугодия 2025 года были обусловлены ростом активов в иностранной валюте, а именно:

объем авуаров (активов) у СДР (специальные права заимствования — международная резервная валюта, используемая Международным валютным фондом для поддержания стабильности валютных резервов), увеличился на 54% и достиг 71,8 млрд грн;

средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах выросли на 10% - до 534 млрд грн.

В целом международные резервы, которыми НБУ управляет в соответствии со своим мандатом, на конец первого полугодия 2025 года выросли на 3% и составили 45,1 млрд дол. (против 43,8 млрд долл. на конец 2024 года).

Обязательства Нацбанка по состоянию на конец первого полугодия 2025 составили 2 171 млрд грн, что составляет 78% от общего объема активов.

Основные изменения в обязательствах НБУ в первом полугодии 2025 года произошли по следующим статьям:

средства государственных и других учреждений увеличились на 35% и достигли 375,2 млрд. грн;

объем обязательств по кредитам, полученным от МВФ, уменьшился на 34% - до 34,8 млрд грн.

Собственный капитал НБУ за этот период вырос на 9% - с 567 млрд грн до 619 млрд грн - преимущественно за счет накопленной прибыли в текущем году.

Консолидированный финансовый результат Национального банка за первое полугодие 2025 составил 51,2 млрд грн. Наибольший вклад в прибыль обеспечили операции с финансовыми инструментами – 25,6 млрд грн. Эта сумма включает начисленные процентные доходы по ценным бумагам нерезидентов, а также изменение справедливой стоимости финансовых инструментов и колебания официального валютного курса.

Справочно

Консолидированная прибыль, отраженная в промежуточной финансовой отчетности Национального банка (ПСКФЗ) за первое полугодие 2025 года, не является частью прибыли к распределению, подлежащей перечислению в Государственный бюджет. Объем прибыли в распределение, который будет перечислен в бюджет, будет определен по итогам всего 2025 года, после внешнего аудита и утверждения годовой финансовой отчетности Советом Национального банка, и обнародован весной 2026 года.

Фактическая сумма прибыли в распределение для перечисления в бюджет в 2026 году будет зависеть от макроэкономических показателей 2025 года и будет окончательно определяться после подтверждения внешним аудитом.

Отмечается, что в апреле и мае 2025 года в бюджет была перечислена часть прибыли за 2024 год на сумму 84 158 млн грн.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность НБУ дает информацию для объяснения существенных событий и операций, влияющих на финансовое состояние и результаты деятельности банка с даты утверждения последней годовой консолидированной финансовой отчетности.

Отчет за первое полугодие 2025 года рассматривается вместе с годовой финансовой отчетностью на 31 декабря 2024 года.

