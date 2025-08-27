Активи НБУ за перше півріччя 2025 року зросли на 3% і досягли 2,79 трлн грн

Національний банк оприлюднив проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність за перше півріччя 2025 року. За підсумками обсяг активів НБУ збільшився на 3% у порівнянні з 31 грудня 2024 року та становить 2,79 трлн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Фінансові результати НБУ

Основні зміни в активах НБУ станом на кінець першого півріччя 2025 року були зумовлені зростанням активів у іноземній валюті, а саме:

обсяг авуарів (активів) у СПЗ (спеціальні права запозичення — міжнародна резервна валюта, яка використовується Міжнародним валютним фондом для підтримки стабільності валютних резервів) збільшився на 54% і досяг 71,8 млрд грн;

кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах зросли на 10% — до 534 млрд грн.

Загалом міжнародні резерви, якими НБУ управляє відповідно до свого мандату, на кінець першого півріччя 2025 року зросли на 3% і становили 45,1 млрд дол. (проти 43,8 млрд дол. на кінець 2024 року).

Зобов’язання Нацбанку станом на кінець першого півріччя 2025 року становили 2 171 млрд грн, що становить 78% від загального обсягу активів.

Основні зміни в зобов’язаннях НБУ у першому півріччі 2025 року відбулися за такими статтями:

кошти державних та інших установ збільшилися на 35% і досягли 375,2 млрд грн;

обсяг зобов’язань за кредитами, отриманими від МВФ, зменшився на 34% — до 34,8 млрд грн.

Власний капітал НБУ за цей період зріс на 9% — з 567 млрд грн до 619 млрд грн — переважно за рахунок накопиченого прибутку поточного року.

Консолідований фінансовий результат Національного банку за перше півріччя 2025 року склав 51,2 млрд грн. Найбільший внесок у прибуток забезпечили операції з фінансовими інструментами — 25,6 млрд грн. Ця сума включає нараховані процентні доходи за цінними паперами нерезидентів, а також зміни справедливої вартості фінансових інструментів і коливання офіційного валютного курсу.

Довідково

Консолідований прибуток, відображений у проміжній фінансовій звітності Національного банку (ПСКФЗ) за перше півріччя 2025 року, не є частиною прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету. Обсяг прибутку до розподілу, який буде перераховано до бюджету, буде визначено за підсумками всього 2025 року, після зовнішнього аудиту та затвердження річної фінансової звітності Радою Національного банку, і оприлюднено навесні 2026 року.

Фактична сума прибутку до розподілу для перерахування до бюджету у 2026 році залежатиме від макроекономічних показників 2025 року та остаточно визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом.

Зазначається, що у квітні та травні 2025 року до бюджету було перераховано частину прибутку за 2024 рік у сумі 84 158 млн грн.

Проміжна консолідована фінансова звітність НБУ надає інформацію для пояснення суттєвих подій та операцій, які впливають на фінансовий стан і результати діяльності банку з дати затвердження останньої річної консолідованої фінансової звітності.

Звіт за перше півріччя 2025 року розглядається разом із річною фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Національний банк України у липні змінив своє бачення основних параметрів економіки України до 2028 року порівняно з квітневими очікуваннями.