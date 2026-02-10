Amazon готовит маркетплейс для разработчиков ИИ: как издатели будут зарабатывать на контенте

Технологический гигант Amazon планирует запустить специализированную торговую площадку, где издатели смогут официально продавать свой контент разработчикам искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на The Information.

Платформа для обучения ИИ

По данным издания, подразделение Amazon Web Services (AWS) представило концепцию нового маркетплейса накануне своей профильной конференции.

Согласно внутренним слайдам компании, новый рынок контента будет интегрирован в систему основных инструментов искусственного интеллекта Amazon, таких как Bedrock и Quick Suite .

Это позволит разработчикам ШИ-продуктов легально покупать права на использование статей, книг и другого онлайн-контента для обучения своих моделей или генерации точных ответов пользователям.

Конфликт между медиа и технологиями

Запуск такой площадки производится на фоне обострения споров между правообладателями и технологическими компаниями.

Издатели по всему миру все более активно настаивают на установлении прозрачных правил игры и требуют плату за использование своего интеллектуального продукта.

Основные требования издательской отрасли включают:

Установка фиксированных тарифов за использование контента.

Увеличение выплат пропорционально объемам потребления данных.

Четкий контроль за тем, как именно ИИ использует авторские материалы.

Реакция Amazon

Официальный представитель Amazon в комментарии отметил, что в настоящее время компания "не располагает конкретными деталями для разглашения".

В то же время в компании подчеркнули, что продолжают внедрять инновации и поддерживать долгосрочные отношения с издательским сектором.

Если проект будет реализован, AWS может стать главным посредником в новой экономике данных, где информация превращается в ликвидный товар для обучения искусственному интеллекту.

Что известно об Amazon

Amazon (Amazon.com, Inc.) — ведущая американская технологическая компания, основанная Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин. С тех пор компания превратилась в крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и провайдера облачных услуг, занимая лидирующие позиции в электронной коммерции, стриминговых сервисах, производстве электроники и логистике.

Amazon предлагает более 600 миллионов товаров, развивает сервис Prime Video, искусственный интеллект, умные устройства, такие как Kindle и Echo, а также собственную систему доставки, включая роботизированные составы.

С 2021 года компанию возглавляет Энди Джесси, сменивший в должности генерального директора основателя Джеффа Безоса. Amazon продолжает оставаться символом технологического совершенства и инновационного развития, объединяя электронную коммерцию, облачные вычисления и передовые цифровые сервисы.

Amazon в Украине

Официального представительства Amazon в Украине нет. Прямая доставка по Украине доступна только для части товаров. Большинство украинцев используют сервисы перевозчиков-форвардеров (Новая Почта Глобал, Meest, Unitrade Express).

Однако Украина уже активно сотрудничает с Amazon Web Services (AWS). Интеграция технологий OpenAI в облачную инфраструктуру Amazon может означать, что украинское Минцифры получит доступ к наиболее продвинутым инструментам ИИ через уже существующие партнерства.

Ранее Amazon объявил об инвестициях в объеме до $50 млрд для расширения возможностей искусственного интеллекта и суперкомпьютерной инфраструктуры для клиентов Amazon Web Services (AWS) среди государственных учреждений США.