Amazon готує маркетплейс для розробників ШІ: як видавці зароблятимуть на контенті

Технологічний гігант Amazon планує запустити спеціалізований торговельний майданчик, де видавці зможуть офіційно продавати свій контент розробникам штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, посилаючись на The Information.

Платформа для навчання ШІ

За даними видання, підрозділ Amazon Web Services (AWS) представив концепцію нового маркетплейсу напередодні своєї профільної конференції.

Згідно з внутрішніми слайдами компанії, новий ринок контенту буде інтегрований у систему основних інструментів штучного інтелекту Amazon, таких як Bedrock та Quick Suite.

Це дозволить розробникам ШІ-продуктів легально купувати права на використання статей, книг та іншого онлайн-контенту для навчання своїх моделей або генерації точних відповідей користувачам.

Конфлікт між медіа та технологіями

Запуск такого майданчика відбувається на тлі загострення суперечок між правовласниками та технологічними компаніями.

Видавці по всьому світу дедалі активніше наполягають на встановленні прозорих правил гри та вимагають плату за використання свого інтелектуального продукту.

Основні вимоги видавничої галузі включають:

Встановлення фіксованих тарифів за використання контенту.

Збільшення виплат пропорційно до обсягів споживання даних.

Чіткий контроль за тим, як саме ШІ використовує авторські матеріали.

Реакція Amazon

Офіційний представник Amazon у коментарі зазначив, що наразі компанія "не має конкретних деталей для розголошення".

Водночас у компанії підкреслили, що продовжують впроваджувати інновації та підтримувати довгострокові відносини з видавничим сектором.

Якщо проект буде реалізовано, AWS може стати головним посередником у новій економіці даних, де інформація перетворюється на ліквідний товар для навчання штучного інтелекту.

Що відомо про Amazon

Amazon (Amazon.com, Inc.) — провідна американська технологічна компанія, заснована Джеффом Безосом у 1994 році як інтернет-книгарня. З тих пір компанія перетворилася на найбільшого у світі онлайн-ритейлера та провайдера хмарних послуг, займаючи лідируючі позиції в електронній комерції, стрімінгових сервісах, виробництві електроніки та логістиці.

Amazon пропонує понад 600 мільйонів товарів, розвиває сервіс Prime Video, штучний інтелект, розумні пристрої, такі як Kindle та Echo, а також власну систему доставки, включно з роботизованими складами.

З 2021 року компанію очолює Енді Джессі, який змінив на посаді генерального директора засновника Джеффа Безоса. Amazon продовжує залишатися символом технологічної досконалості та інноваційного розвитку, поєднуючи електронну комерцію, хмарні обчислення та передові цифрові сервіси.

Amazon в Україні

Офіційного представництва Amazon в Україні немає. Пряма доставка в Україну доступна лише для частини товарів. Більшість українців використовують сервіси перевізників-форвардерів (Нова Пошта Глобал, Meest, Unitrade Express).

Проте Україна вже активно співпрацює з Amazon Web Services (AWS). Інтеграція технологій OpenAI у хмарну інфраструктуру Amazon може означати, що українське Мінцифри отримає доступ до найбільш просунутих інструментів ШІ через уже наявні партнерства.

Раніше Amazon оголосив про інвестиції обсягом до $50 млрд для розширення можливостей штучного інтелекту та суперкомп’ютерної інфраструктури для клієнтів Amazon Web Services (AWS) серед державних установ США.