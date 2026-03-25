Amazon и Lidl начнут продажу балконных солнечных панелей в Британии

Компании Amazon и Lidl объединились с британским правительством, чтобы начать продажу портативных солнечных панелей. Эти устройства работают по принципу "подключи и пользуйся": их достаточно просто вставить в обычную розетку.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Министерство энергетической безопасности Великобритании и Net Zero (DESNZ) в ответ на конфликт в Иране, приведший к резкому росту цен на ископаемое топливо, упростило для потребителей установку солнечных панелей.

Подключаемые к сети панели уже широко доступны в других частях Европы и могут быть установлены в садах, на стенах или балконах.

Сроки появления технологии на рынке

По официальным данным DESNZ, солнечные панели станут доступны для британских потребителей в ближайшие месяцы.

Подобные технологии уже активно используются в других странах Европы, где жильцы устанавливают в садах, на балконах или наружных стенах домов.

Совместная работа правительства и крупных ритейлеров должна обеспечить массовую поставку устройств и их легкую интеграцию в существующие домашние сети.

Воздействие на расходы потребителей и аренду жилья

Инициатива появилась на фоне прогнозов о росте лимита цен на энергоносители на 20% в июле, что поднимет средний счет почти до 2000 фунтов стерлингов в год.

Использование панелей позволит домохозяйствам генерировать собственное электричество и уменьшать затраты.

Технология особенно актуальна для жильцов арендованного жилья, поскольку она не требует капитального монтажа и услуг профессиональных электриков.

Изменения в законодательстве

Правительство приступило к работе с сетевыми операторами и регулятором Ofgem для обновления действующих правил электропроводки. Новые нормы позволят безопасно использовать системы "подключи и работай", учитывая специфические стандарты безопасности без лишних бюрократических помех.

Одновременно с этим в стране вступает в силу "Стандарт будущего жилья", согласно которому большинство новых зданий должно быть оснащено источниками возобновляемой энергии непосредственно на месте.

Напомним, цены на солнечные панели в Украине начали расти после продолжительного падения: за год произошло подорожание на 5%. Причиной стала отмена налоговых льгот для экспортеров в Китае, контролирующая большинство мирового производства фотоэлектрических модулей.