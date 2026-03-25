Amazon та Lidl почнуть продаж балконних сонячних панелей у Британії

Amazon та Lidl об’єдналися з британським урядом / Depositphotos

Компанії Amazon та Lidl об’єдналися з британським урядом, щоб розпочати продаж портативних сонячних панелей. Ці пристрої працюють за принципом “підключи та користуйся”: їх достатньо просто вставити у звичайну розетку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Міністерство енергетичної безпеки Великої Британії та Net Zero (DESNZ) у відповідь на конфлікт в Ірані, який призвів до різкого зростання цін на викопне паливо, спростило для споживачів встановлення сонячних панелей.

Панелі, що підключаються до мережі, вже широко доступні в інших частинах Європи та можуть бути встановлені в садах, на стінах або балконах.

Терміни появи технології на ринку

За офіційними даними DESNZ, сонячні панелі стануть доступними для британських споживачів протягом найближчих місяців.

Подібні технології вже активно використовуються в інших країнах Європи, де мешканці встановлюють їх у садах, на балконах або зовнішніх стінах будинків.

Спільна робота уряду та великих ритейлерів має забезпечити масове постачання пристроїв та їхню легку інтеграцію в існуючі домашні мережі.

Вплив на витрати споживачів та оренду житла

Ініціатива з’явилася на тлі прогнозів про зростання ліміту цін на енергоносії на 20% у липні, що підніме середній рахунок майже до 2000 фунтів стерлінгів на рік.

Використання панелей дозволить домогосподарствам генерувати власну електрику та зменшувати витрати.

Технологія є особливо актуальною для мешканців орендованого житла, оскільки вона не потребує капітального монтажу та послуг професійних електриків.

Зміни у законодавстві

Уряд розпочав роботу з мережевими операторами та регулятором Ofgem для оновлення чинних правил електропроводки. Нові норми дозволять безпечно використовувати системи "підключи та працюй", враховуючи специфічні стандарти безпеки без зайвих бюрократичних перешкод.

Одночасно з цим у країні набуває чинності "Стандарт майбутнього житла", згідно з яким більшість нових будівель мають бути оснащені джерелами відновлюваної енергії безпосередньо на місці.

Нагадаємо, ціни на сонячні панелі в Україні почали зростати після тривалого падіння: за рік відбулось здорожчання на 5%. Причиною стало скасування податкових пільг для експортерів у Китаї, який контролює більшість світового виробництва фотоелектричних модулів. 

Автор:
Тетяна Бесараб