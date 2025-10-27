Запланована подія 2

Amazon инвестирует $1,6 млрд в развитие бизнеса в Нидерландах

Amazon
Это крупнейшая инвестиция Amazon в Нидерландах с 2020 года

Крупнейший в мире рынок электронной коммерции Amazon планирует инвестировать 1,4 млрд. евро (1,63 млрд. долларов) в развитие своей деятельности в Нидерландах в течение следующих трех лет, сообщила компания в понедельник.

Reuters.

Это крупнейшая инвестиция Amazon в пятую по величине экономику Еврозоны с момента выхода на рынок в 2020 году.

На сегодняшний день в Нидерландах Amazon имеет около 1000 сотрудников, а по объемам онлайн-продаж уступает лидеру рынка Bol.com, дочерней компании Ahold Delhaize.

По словам главы Amazon в Бельгии и Нидерландах Евы Факт, Нидерланды являются для компании важным рынком роста, а инвестиции позволят улучшить обслуживание клиентов и расширить сервисы.

Часть средств будет направлена на разработку искусственного интеллекта для предпринимателей, продающих свои товары через платформу Amazon.

Ранее в этом месяце Amazon объявила об инвестициях $1,16 млрд в бельгийские операции, показывая последовательную стратегию расширения присутствия в Европе.

Также Amazon сообщил о запуске миллионного робота в своих логистических центрах и внедрении новой генеративной ШИ-модели DeepFleet для оптимизации работы складов и доставки.

Автор:
Татьяна Гойденко