Amazon інвестує $1,6 млрд у розвиток бізнесу в Нідерландах

Amazon
Це найбільша інвестиція Amazon у Нідерландах з 2020 року

Найбільший у світі ринок електронної комерції Amazon планує інвестувати 1,4 млрд євро (1,63 млрд доларів) у розвиток своєї діяльності в Нідерландах протягом наступних трьох років, повідомила компанія в понеділок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Це є найбільшою інвестицією Amazon у п’яту за величиною економіку Єврозони з моменту виходу на ринок у 2020 році.

На сьогодні в Нідерландах Amazon має близько 1000 співробітників, а за обсягами онлайн-продажів поступається лідеру ринку Bol.com, дочірній компанії Ahold Delhaize.

За словами голови Amazon у Бельгії та Нідерландах Єви Факт, Нідерланди є для компанії важливим ринком зростання, а інвестиції дозволять покращити обслуговування клієнтів і розширити сервіси.

Частина коштів буде спрямована на розробку штучного інтелекту для підприємців, які продають свої товари через платформу Amazon.

Раніше цього місяця Amazon оголосила про інвестиції $1,16 млрд у бельгійські операції, демонструючи послідовну стратегію розширення присутності в Європі.

Також Amazon повідомив про запуск мільйонного робота у своїх логістичних центрах і впровадження нової генеративної ШІ-моделі DeepFleet для оптимізації роботи складів та доставки.

Автор:
Тетяна Гойденко