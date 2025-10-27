- Категорія
Amazon інвестує $1,6 млрд у розвиток бізнесу в Нідерландах
Найбільший у світі ринок електронної комерції Amazon планує інвестувати 1,4 млрд євро (1,63 млрд доларів) у розвиток своєї діяльності в Нідерландах протягом наступних трьох років, повідомила компанія в понеділок.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.
Це є найбільшою інвестицією Amazon у п’яту за величиною економіку Єврозони з моменту виходу на ринок у 2020 році.
На сьогодні в Нідерландах Amazon має близько 1000 співробітників, а за обсягами онлайн-продажів поступається лідеру ринку Bol.com, дочірній компанії Ahold Delhaize.
За словами голови Amazon у Бельгії та Нідерландах Єви Факт, Нідерланди є для компанії важливим ринком зростання, а інвестиції дозволять покращити обслуговування клієнтів і розширити сервіси.
Частина коштів буде спрямована на розробку штучного інтелекту для підприємців, які продають свої товари через платформу Amazon.
Раніше цього місяця Amazon оголосила про інвестиції $1,16 млрд у бельгійські операції, демонструючи послідовну стратегію розширення присутності в Європі.
Також Amazon повідомив про запуск мільйонного робота у своїх логістичних центрах і впровадження нової генеративної ШІ-моделі DeepFleet для оптимізації роботи складів та доставки.