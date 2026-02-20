Запланована подія 2

Американский фонд инвестировал в украинскую систему противодействия дронам MaXon

Система предназначена для защиты больших территорий от массированных атак дронов / Минобороны

Американский венчурный фонд Green Flag Ventures объявил об инвестициях в украинскую оборонную компанию MaXon Systems, разрабатывающую автономную платформу противодействия беспилотникам. Система предназначена для защиты больших территорий от массированных атак дронов.

MaXon Systems создала систему ПВО, сочетающую высокоскоростные перехватчики, средства обнаружения и отслеживания большой дальности, а также интегрированный программный стек для наводки. Это обеспечивает централизованную автономную оборону городов и критическую инфраструктуру.

"Мы поражены не только амбициозностью технического видения, но и темпами и серьезностью выполнения. MaXon уже достигла уровня технологической готовности TRL 8, получив подтверждение эффективности в реальных боевых условиях", - отметили в фонде. Сумму инвестиций не разглашают.

Стандарт для НАТО

В Green Flag Ventures подчеркнули, что дорожная карта MaXon четко отвечает будущим требованиям к масштабируемым системам ПВО.

Компания сосредоточена на полной автономности на всех этапах полета, внедрении параллельного управления несколькими перехватчиками из удаленного командного пункта и интеграции радиолокационной наводки для всепогодности.

"Это именно та архитектура с приоритетом на автономность, которая будет определять модернизацию противовоздушной обороны Европы и НАТО в следующем десятилетии", - добавили в фонде.

В Green Flag Ventures ранее MaXon поддержали BRAVE1, Freedom Fund VC, Big Defence и другие инвесторы.

Добавим, украинский фонд стартапов запускает вторую волну регистраций на грантовую программу Startup EDGE. Девять команд, работающих в областях DeepTech, GreenTech и EdTech, могут получить до €40 000 для масштабирования украинских технологий.

Автор:
Татьяна Гойденко