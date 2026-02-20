Американский фонд инвестировал в украинскую систему противодействия дронам MaXon

Американский венчурный фонд Green Flag Ventures объявил об инвестициях в украинскую оборонную компанию MaXon Systems, разрабатывающую автономную платформу противодействия беспилотникам. Система предназначена для защиты больших территорий от массированных атак дронов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на dev.ua.

MaXon Systems создала систему ПВО, сочетающую высокоскоростные перехватчики, средства обнаружения и отслеживания большой дальности, а также интегрированный программный стек для наводки. Это обеспечивает централизованную автономную оборону городов и критическую инфраструктуру.

"Мы поражены не только амбициозностью технического видения, но и темпами и серьезностью выполнения. MaXon уже достигла уровня технологической готовности TRL 8, получив подтверждение эффективности в реальных боевых условиях", - отметили в фонде. Сумму инвестиций не разглашают.

Стандарт для НАТО

В Green Flag Ventures подчеркнули, что дорожная карта MaXon четко отвечает будущим требованиям к масштабируемым системам ПВО.

Компания сосредоточена на полной автономности на всех этапах полета, внедрении параллельного управления несколькими перехватчиками из удаленного командного пункта и интеграции радиолокационной наводки для всепогодности.

"Это именно та архитектура с приоритетом на автономность, которая будет определять модернизацию противовоздушной обороны Европы и НАТО в следующем десятилетии", - добавили в фонде.

В Green Flag Ventures ранее MaXon поддержали BRAVE1, Freedom Fund VC, Big Defence и другие инвесторы.

Добавим, украинский фонд стартапов запускает вторую волну регистраций на грантовую программу Startup EDGE. Девять команд, работающих в областях DeepTech, GreenTech и EdTech, могут получить до €40 000 для масштабирования украинских технологий.