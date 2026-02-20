Запланована подія 2

Американський фонд інвестував в українську систему протидії дронам MaXon

дрони
Система призначена для захисту великих територій від масованих атак дронів / Міноборони

Американський венчурний фонд Green Flag Ventures оголосив про інвестиції в українську оборонну компанію MaXon Systems, що розробляє автономну платформу протидії безпілотникам. Система призначена для захисту великих територій від масованих атак дронів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на dev.ua.

MaXon Systems створила систему ППО, яка поєднує високошвидкісні перехоплювачі, засоби виявлення та відстеження великої дальності, а також інтегрований програмний стек для наведення. Це забезпечує централізовану автономну оборону міст та критичної інфраструктури.

"Ми вражені не лише амбітністю технічного бачення, а й темпами та серйозністю виконання. MaXon уже досягла рівня технологічної готовності TRL 8, отримавши підтвердження ефективності в реальних бойових умовах", — зазначили у фонді. Суму інвестицій не розголошують.

Стандарт для НАТО

У Green Flag Ventures підкреслили, що дорожня карта MaXon чітко відповідає майбутнім вимогам до масштабованих систем ППО.

Компанія зосереджена на повній автономності на всіх етапах польоту, впровадженні паралельного керування кількома перехоплювачами з віддаленого командного пункту та інтеграції радіолокаційного наведення для всепогодності.

"Це саме та архітектура з пріоритетом на автономність, яка визначатиме модернізацію протиповітряної оборони Європи та НАТО в наступному десятилітті", — додали в фонді.

До Green Flag Ventures раніше MaXon підтримали BRAVE1, Freedom Fund VC, Big Defence та інші інвестори.

Додамо, український фонд стартапів запускає другу хвилю реєстрацій на грантову програму Startup EDGE. Дев’ять команд, що працюють у сферах DeepTech, GreenTech та EdTech, можуть отримати до €40 000 для масштабування українських технологій.

Автор:
Тетяна Гойденко