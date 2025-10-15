Американский фонд SEAF инвестирует в развитие малого бизнеса во Львове

В Вашингтоне было подписано соглашение с американским инвестиционным фондом SEAF — одним из самых известных фондов, более 30 лет поддерживающим развитие малого и среднего бизнеса в 40 странах мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Львова Андрея Садового.

Фонд начинает работу в Украине, и стартовой точкой для его деятельности станет Львов. Начиная с 2026 года SEAF планирует инвестировать до 30 миллионов долларов в развитие малого и среднего бизнеса, поддерживая проекты от строительства и реабилитации до создания новых рабочих мест.

SEAF также усилит городские программы поддержки бизнеса.

"Например, город дает грант, а фонд добавляет инвестиции, чтобы расширить эффект этих программ", - написал Садовый.

Это сотрудничество направлено на стимулирование экономического развития Львова и создание новых возможностей для местных предпринимателей.

Еврокомиссия и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о предоставлении 100 млн евро гарантий для инвестиций в проекты восстановления Украины.

Полученные гарантии направляются на инвестиции в ключевые сектора по восстановлению и развитию украинской экономики.