Американський фонд SEAF інвестує у розвиток малого бізнесу у Львові

У Вашингтоні було підписано угоду з американським інвестиційним фондом SEAF — одним із найвідоміших фондів, який понад 30 років підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у 40 країнах світу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Львова Андрія Садового.

Фонд розпочинає роботу в Україні, і стартовою точкою для його діяльності стане Львів. Починаючи з 2026 року, SEAF планує інвестувати до 30 мільйонів доларів у розвиток малого та середнього бізнесу, підтримуючи проекти від будівництва та реабілітації до створення нових робочих місць.

SEAF також підсилить міські програми підтримки бізнесу.

"Наприклад: місто дає грант, а фонд додає інвестиції, щоб розширити ефект цих програм", - написав Садовий.

Ця співпраця має на меті стимулювати економічний розвиток Львова та створити нові можливості для місцевих підприємців.

Додамо, Єврокомісія та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали угоду щодо надання 100 млн євро гарантій для інвестицій у проєкти відновлення України.

Отримані гарантії спрямовуються на інвестиції у ключові сектори для відновлення та розвитку української економіки.