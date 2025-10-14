Україна отримає 100 мільйонів євро гарантій для залучення інвестицій у відновлення

Єврокомісія та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали угоду щодо надання 100 млн євро гарантій для інвестицій у проєкти відновлення України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що підписання угоди відбулося у Брюсселі в рамках форуму “Ukraine – EU: Invest in Recovery”.

"Ця угода є чітким сигналом від Європейської комісії та IFC, що інвестиції в Україну можливі навіть під час війни, а українська економіка залишається надійною, сучасною й відкритою для світу", - наголошують в Мінрозвитку.

Там додають, що отримані гарантії спрямовуються на інвестиції у ключові сектори для відновлення та розвитку української економіки.

Ця ініціатива реалізується в межах програми Better Futures – Resilience, Reconstruction and Regeneration of Ukraine (RE-Ukraine), започаткованої Європейською комісією в рамках Global Gateway.

Її складова — High Impact Equity Programme — передбачає прямі інвестиції IFC у капітал українських компаній, на відміну від боргових інструментів, які раніше переважали в структурі фінансування.

Про IFC

IFC (Міжнародна фінансова корпорація) входить в групу Світового банку, і має великий досвід підготовки та реалізації проєктів державно-приватного партнерства (ДПП) у різних секторах економіки, включаючи логістику, енергетику, охорону здоров'я, інфраструктуру тощо. Останні 7 років уряд України плідно працює з IFC щодо розвитку потенціалу державно-приватного партнерства.

В 2022 році було підписано Меморандум про порозуміння між урядом України і IFC , відповідно до якого IFC виступає стратегічним радником уряду, що надає допомогу у створенні сприятливих умов для збільшення залучених приватних інвестицій в інфраструктуру України, зокрема на умовах ДПП.

В рамках Меморандуму IFC продовжує надавати підтримку в розробці фінансових механізмів для залучення приватного капіталу – зокрема за допомогою державного та донорського фінансування – та проведення конкурсів на реалізацію критично важливих проєктів у ключових секторах економіки.

Наразі Україна та IFC розширюють співпрацю для активного залучення приватного капіталу в процес післявоєнного відновлення країни.