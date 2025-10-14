Запланована подія 2

Україна отримає 100 мільйонів євро гарантій для залучення інвестицій у відновлення

Україна отримає 100 мільйонів євро гарантій
Підписання угоди засвідчила перша заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Альона Шкрум разом із Єврокомісаркою Мартою Кос та регіональним віцепрезидентом IFC Альфонсо Гарсія Морою.

Єврокомісія та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали угоду щодо надання 100 млн євро гарантій для інвестицій у проєкти відновлення України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що підписання угоди відбулося у Брюсселі в рамках форуму “Ukraine – EU: Invest in Recovery”.

"Ця угода є чітким сигналом від Європейської комісії та IFC, що інвестиції в Україну можливі навіть під час війни, а українська економіка залишається надійною, сучасною й відкритою для світу", - наголошують в Мінрозвитку.

Там додають, що отримані гарантії спрямовуються на інвестиції у ключові сектори для відновлення та розвитку української економіки.

Ця ініціатива реалізується в межах програми Better Futures – Resilience, Reconstruction and Regeneration of Ukraine (RE-Ukraine), започаткованої Європейською комісією в рамках Global Gateway.

Її складова — High Impact Equity Programme — передбачає прямі інвестиції IFC у капітал українських компаній, на відміну від боргових інструментів, які раніше переважали в структурі фінансування.

Про IFC

IFC (Міжнародна фінансова корпорація) входить в групу Світового банку, і має великий досвід підготовки та реалізації проєктів державно-приватного партнерства (ДПП) у різних секторах економіки, включаючи логістику, енергетику, охорону здоров'я, інфраструктуру тощо. Останні 7 років уряд України плідно працює з IFC щодо розвитку потенціалу державно-приватного партнерства.

В 2022 році було підписано Меморандум про порозуміння між урядом України і IFC , відповідно до якого IFC виступає стратегічним радником уряду, що надає допомогу у створенні сприятливих умов для збільшення залучених приватних інвестицій в інфраструктуру України, зокрема на умовах ДПП. 

В рамках Меморандуму IFC продовжує надавати підтримку в розробці фінансових механізмів для залучення приватного капіталу – зокрема за допомогою державного та донорського фінансування – та проведення конкурсів на реалізацію критично важливих проєктів у ключових секторах економіки.

Наразі Україна та IFC розширюють співпрацю для активного залучення приватного капіталу в процес післявоєнного відновлення країни.

Автор:
Світлана Манько