Украина получит 100 миллионов евро гарантий для привлечения инвестиций в восстановление

Еврокомиссия и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о предоставлении 100 млн. евро гарантий для инвестиций в проекты восстановления Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Подписание соглашения состоялось в Брюсселе в рамках форума “Ukraine – EU: Invest in Recovery”.

"Это соглашение является четким сигналом от Европейской комиссии и IFC, что инвестиции в Украину возможны даже во время войны, а украинская экономика остается надежной, современной и открытой для мира", - подчеркивают Минразвития.

Там добавляют, что полученные гарантии направляются на инвестиции в ключевые сектора по восстановлению и развитию украинской экономики.

Эта инициатива реализуется в рамках программы Better Futures – Resilience, Reconstruction and Regeneration of Ukraine (RE-Ukraine), начатой Европейской комиссией в рамках Global Gateway.

Ее составляющая — High Impact Equity Programme — предусматривает прямые инвестиции IFC в капитал украинских компаний, в отличие от ранее преобладавших в структуре финансирования долговых инструментов.

Про IFC

IFC (Международная финансовая корпорация) входит в группу Всемирного банка и имеет большой опыт подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в разных секторах экономики, включая логистику, энергетику, здравоохранение, инфраструктуру и т.д. Последние 7 лет правительство Украины плодотворно работает с IFC по развитию потенциала государственно-частного партнерства.

В 2022 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и IFC, согласно которому IFC выступает стратегическим советником правительства, оказывающим помощь в создании благоприятных условий для увеличения привлеченных частных инвестиций в инфраструктуру Украины, в частности на условиях ГЧП.

В рамках Меморандума IFC продолжает оказывать поддержку в разработке финансовых механизмов для привлечения частного капитала – в частности, с помощью государственного и донорского финансирования – и проведения конкурсов на реализацию критически важных проектов в ключевых секторах экономики.

В настоящее время Украина и IFC расширяют сотрудничество по активному привлечению частного капитала в процесс послевоенного восстановления страны.