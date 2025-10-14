Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

+0,01

EUR

48,13

+0,03

Наличный курс:

USD

41,65

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получит 100 миллионов евро гарантий для привлечения инвестиций в восстановление

Украина получит 100 миллионов евро гарантий
Подписание соглашения заверила первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Алена Шкрум вместе с Еврокомиссаром Мартой Кос и региональным вице-президентом IFC Альфонсо Гарсия Морой.

Еврокомиссия и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о предоставлении 100 млн. евро гарантий для инвестиций в проекты восстановления Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Подписание соглашения состоялось в Брюсселе в рамках форума “Ukraine – EU: Invest in Recovery”.

"Это соглашение является четким сигналом от Европейской комиссии и IFC, что инвестиции в Украину возможны даже во время войны, а украинская экономика остается надежной, современной и открытой для мира", - подчеркивают Минразвития.

Там добавляют, что полученные гарантии направляются на инвестиции в ключевые сектора по восстановлению и развитию украинской экономики.

Эта инициатива реализуется в рамках программы Better Futures – Resilience, Reconstruction and Regeneration of Ukraine (RE-Ukraine), начатой Европейской комиссией в рамках Global Gateway.

Ее составляющая — High Impact Equity Programme — предусматривает прямые инвестиции IFC в капитал украинских компаний, в отличие от ранее преобладавших в структуре финансирования долговых инструментов.

Про IFC

IFC (Международная финансовая корпорация) входит в группу Всемирного банка и имеет большой опыт подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП)   в разных секторах экономики, включая логистику, энергетику, здравоохранение, инфраструктуру и т.д. Последние 7 лет правительство Украины плодотворно работает с IFC по развитию потенциала государственно-частного партнерства.

В 2022 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и IFC, согласно которому IFC выступает стратегическим советником правительства, оказывающим помощь в создании благоприятных условий для увеличения привлеченных частных инвестиций в инфраструктуру Украины, в частности на условиях ГЧП.

В рамках Меморандума IFC продолжает оказывать поддержку в разработке финансовых механизмов для привлечения частного капитала – в частности, с помощью государственного и донорского финансирования – и проведения конкурсов на реализацию критически важных проектов в ключевых секторах экономики.

В настоящее время Украина и IFC расширяют сотрудничество по активному привлечению частного капитала в процесс послевоенного восстановления страны.

Автор:
Светлана Манько