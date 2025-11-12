- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
АМКУ наложил 29 млн грн штрафов на компании за сговор на торгах
Антимонопольный комитет Украины наложил более 29 млн. грн. штрафов на компании за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что регулятор признал, что ООО "Технологии бизнеса" и ООО " Киевский асфальтобетонный завод № 8" совершили антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов четырнадцати торгов ожидаемой стоимостью 245 300 000 грн на закупку соли для промышленной переработки, проведенных предприятий2 году.
В ходе расследования дела были установлены обстоятельства и факты, которые в своей совокупности свидетельствуют о совместном и скоординированном поведении субъектов хозяйствования и, как результат, о совершении нарушений и об устранении конкуренции компаний при участии в этих торгах.
За указанные нарушения законодательства на ответчиков наложены штрафы на общую сумму 5365095 грн .
Следующим решением АМКУ признал действия ООО "БМП Краматороск" и ООО "Будартель СХ 65" нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов трех торгов на закупку услуг по капитальному ремонту и реставрации, проведенных Департаментом городского совета "Николаевское управление капитального строительства" в 2018-2020 годах с ожидаемой стоимостью 39133395,00 гривен.
На компании наложены штрафы в общем размере 1623364 грн.
Также регулятор пришел к выводу, что ООО "Дайер" и ООО "Газовое оборудование Украины" совершили сговор при участии в девяти торгах на закупку арматуры трубопроводной: кранов, вентилей, клапанов и подобных устройств, а также регулировочных и контрольных приборов и аппаратуры, проведенных в 2026 году 19 с 2 ожиданием.
В ходе расследования дела установлено, что указанные предприятия на всех стадиях подготовки тендерных предложений для участия в торгах были осведомлены об участии каждого из них, осуществляли обмен информацией и согласовали между собой условия участия в этих торгах.
За сговор компании оштрафованы на общую сумму 6563161 гривен.
АМКУ признал, что ООО " Запорожжинжиниринг-групп " и ООО "МК Профистрой" совершили сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту внутриквартального проезда, проведенных Отделом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, развития инфраструктуры и транспорта Слобожанской сельской2 436,60 грн.
За совершенные нарушения в компании наложены штрафы на общую сумму 6 705 433 грн.
Кроме того, регулятор признал, что два общества совершили антиконкурентные согласованные действия при участии в четырех торгах по закупке сплавов и труб, проведенных АО "Укргаздобыча", ПАО "Центрэнерго", ПАО "Укрнафта" в 2023–2024 годах с ожидаемой стоимостью 36 943 грн. Дело рассматривалось по заявлению ПАО "Укрнафта".
При рассмотрении дела установлены обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют о совершении ООО "Продмет" и ООО "Стилс Украина" антиконкурентных согласованных действий с целью устранения конкуренции между ними при участии в соответствующих торгах. Выявленные факты свидетельствовали о взаимосвязи между ответчиками, совместном и скоординированном поведении компаний во время подготовки и участия в торгах.
За сговор компании оштрафованы на общую сумму 9228859 грн.
К тому же АМКУ признал, что ООО "Торговый дом "Промхимия" и ООО "Каменский литейно-механический завод" совершили сговор при участии в торгах на закупку подъемно-транспортировочного оборудования, проведенных государственным предприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" в 20 млн. грн.
За сговор компании оштрафованы на общую сумму 435892 грн.
Напомним, АМКУ наложил штраф на строительные компании "Альфабуд" и "Профжилстрой" в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.