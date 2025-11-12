АМКУ наклав 29 млн грн штрафів на компанії за змову на торгах

Антимонопольний комітет України наклав понад 29 млн грн штрафів на компанії за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Зазначається, що регулятор визнав, що ТОВ "Технології бізнеса" та ТОВ "Київський асфальтобетонний завод № 8" вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів чотирнадцяти торгів очікуваною вартістю 245 300 000 грн на закупівлю солі для промислового переробляння, проведених підприємствами, які здійснюють утримання та обслуговування автомобільних доріг у 2022 році.

Під час розслідування справи було встановлено обставини та факти, що у своїй сукупності свідчать про спільну та скоординовану поведінку суб’єктів господарювання і, як результат, – про вчинення порушень та про усунення конкуренції компаній" під час участі у цих торгах.

За зазначені порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 5 365 095 грн.

Наступним рішенням АМКУ визнав дії ТОВ "БМП Краматороськ" та ТОВ "Будартель СХ 65" порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів трьох торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту та реставрації, проведених Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та комунальним підприємством Миколаївської міської ради "Миколаївське управління капітального будівництва" у 2018-2020 роках із очікуваною вартістю 39 133 395,00 гривень.

На компанії накладено штрафи у загальному розмірі 1 623 364 грн.

Також регулятор дійшов висновку, що ТОВ "Даєр" і ТОВ "Газове обладнання України" вчинили змову під час участі у дев’яти торгах на закупівлю арматури трубопровідної: кранів, вентилів, клапанів та подібних пристроїв, а також регулювальних та контрольних приладів й апаратури, проведених у 2022 році із загальною очікуваною вартістю 110 566 398,12 грн.

Під час розслідування справи встановлено, що вказані суб’єкти господарювання на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі у торгах були обізнані щодо участі кожного з них, здійснювали обмін інформацією та узгодили між собою умови участі у цих торгах.

За змову компанії оштрафовані на загальну суму 6 563 161 гривень.

АМКУ визнав, що ТОВ "Запоріжінжинірінг-груп" і ТОВ "МК Профістрой" вчинили змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту внутрішньоквартального проїзду, проведених Відділом з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради у 2023 році з очікуваною вартістю 10 217 436,60 грн.

За вчинені порушення на компанії накладено штрафи на загальну суму 6 705 433 грн.

Крім того, регулятор визнав, що два товариства вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час участі у чотирьох торгах із закупівлі сплавів та труб, проведених АТ "Укргазвидобування", ПАТ "Центренерго", ПАТ "Укрнафта" у 2023–2024 роках із очікуваною вартістю 36 954 026,43 грн. Справа розглядалася за заявою ПАТ "Укрнафта".

Під час розгляду справи встановлено обставини, що у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ "Продмет" та ТОВ "Стілс Україна" антиконкурентних узгоджених дій з метою усунення конкуренції між ними під час участі у відповідних торгах. Виявлені факти свідчили про взаємозв’язок між відповідачами, спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах.

За змову компанії оштрафовані на загальну суму 9 228 859 грн.

До того ж АМКУ визнав, що ТОВ "Торговий дім "Промхімія" та ТОВ "Кам’янський ливарно-механічний завод" вчинили змову під час участі у торгах на закупівлю підіймально-транспортувального обладнання, проведених державним підприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у 2023 році, із загальною очікуваною вартістю понад 9 млн гривень.

За змову компанії оштрафовані на загальну суму 435 892 грн.

